2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "İnanıyorum ki yeni uygulayacağımız paketlerle birlikte esnafımızı bu süreçte de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, geçen yıl başarılı buldukları bakanlıklardan birinin Ticaret Bakanlığı olduğunu ancak bu yıl aynı şeyi söyleyemeyeceğini belirtti.

Sıkıntılı bir yıl geçirildiğini ancak ticaret açısından daha farklı sıkıntıların olduğunu, Türkiye'nin sıkıntılar yaşadığını belirten Kuşoğlu, "Ticaret hukukla birlikte ele alınması, birlikte yürümesi gereken bir kavram. Hukukun olmadığı yerde ticaretin başarılı olması mümkün değil, hukuk alanında önemli sıkıntılarımız var. Türkiye ölçeğinde maalesef adaletin çok başarılı bir şekilde yerine gelmediği, getirilemediği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Türkiye'de hukuk alanında kurumsal açıdan yapılması gereken çok iş olduğunu savunan Kuşoğlu, "Eğer yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecekse, yatırım yapacaksa bu yatırımların makul, adil bir hukuk ortamında olması, kurumsallaşmanın sağlanmış olması lazım, ikide bir mevzuat değişikliklerinin olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Kuşoğlu, Türkiye'nin belkemiği olan esnafın, koronavirüs sürecinde ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim olduğunu, çok büyük mağduriyetler yaşadığını kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Bakanlığının 2021 yılı bütçesi sunumunda, esnaftan çok az bahsetmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnafın sırtındaki kamburun daha da büyüdüğünü savunan Paylan, bu süreçte, esnafa doğrudan destek vermek yerine, bankaların yolunun gösterildiğini öne sürdü.

Paylan, milletvekillerinden, Ticaret Bakanlığı bütçesine esnafa doğrudan gelir desteği verecek bir kaynağın konulmasını istedi.

"Ülkemiz, dünya ticareti içerisindeki payını her geçen gün arttırmaktadır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise Türkiye'nin, dünya ticareti içerisindeki payını her geçen gün artırdığına işaret etti.

Aksu, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, ekonomik operasyonların kur, faiz ve sıcak para üzerinden tetiklendiği bir dönemde ekonomik güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Kovid-19 nedeniyle büyük yaralar alan dünya ekonomisi gibi Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Aksu, "Bu kapsamda esnaf ve sanayicimiz, çiftçimiz, dar gelirlilerimiz, muhtaçlarımız için faiz indirimleri, vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği, nakit desteği, yardım ve benzeri birçok uygulama hayata geçirilerek, toplum kesimlerinin rahatlatılması ve ekonominin yeniden çarklarını döndürmeye dönük kararlı adımların atılması sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, böylece salgının ekonomiye etkisinin en aza indirildiğini ve ekonomik faaliyette yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hızlı bir toparlanmanın başladığını kaydetti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, esnaf konusunun önemli olduğunu belirterek dünya ve Türkiye'nin belli bir dönüşüm geçirdiğini, zincir marketlerin her tarafta çoğaldığını, mahalle aralarında bile zincir marketlerin görülmeye başlandığını söyledi.

Bunun zaten bir sıkıntı olduğunu ancak büyük sıkıntının koronavirüs süreciyle karşılaşıldığını dile getiren Usta, salgın sürecinde bazı işletmelerin zorunlu olarak kapandığını anımsattı. Usta, zaten zar zor geçinen vatandaşın geçimini kolaylaştırmak için yapılan tek şeyin vergi ertelemesi olduğunu ileri sürerek "Özellikle bu pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafımıza mutlak suretle belli ölçüde hayatını geçindirecek bir parayı karşılıksız vermek durumundayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti'nin göreve geldiği ilk günden bu yana sürdürülebilir büyümeyi ana politikası olarak belirlediğini ve bu sayede reformlarla 18 yılı geride bıraktığını dile getirerek "Partimizin adına yakışır bir şekilde kalkınma hamlesiyle vatandaşlarımıza dokunmayı da şiar edindik." dedi.

Ök, piyasa ekonomisi anlayışıyla, rekabeti esas alan şeffaf politikalarla Türkiye'yi kalkındırmak ve güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Ök, "Büyük dünya ekonomilerinin bile küçüldüğü, yavaşladığı bir dönemde belki de biz ülke olarak yüzde 0,3'lük bir büyümeyle bu yılı devredeceğiz. Tabii ki bu yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şimdi pandemi öncesi seviyeye ulaşarak ihracatımız rekor seviyelerde. Pandeminin ikinci etkisi geliyor, biliyoruz. İnanıyorum ki yeni uygulayacağımız paketlerle birlikte esnafımızı bu süreçte de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, "Kürt illeri" ifadesini kullanması, AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmaya yol açtı.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 bütçelerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.