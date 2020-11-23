2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

23.11.2020 16:39
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "İnanıyorum ki yeni uygulayacağımız paketlerle birlikte esnafımızı bu süreçte de desteklemeye devam edeceğiz.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "İnanıyorum ki yeni uygulayacağımız paketlerle birlikte esnafımızı bu süreçte de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, geçen yıl başarılı buldukları bakanlıklardan birinin Ticaret Bakanlığı olduğunu ancak bu yıl aynı şeyi söyleyemeyeceğini belirtti.

Sıkıntılı bir yıl geçirildiğini ancak ticaret açısından daha farklı sıkıntıların olduğunu, Türkiye'nin sıkıntılar yaşadığını belirten Kuşoğlu, "Ticaret hukukla birlikte ele alınması, birlikte yürümesi gereken bir kavram. Hukukun olmadığı yerde ticaretin başarılı olması mümkün değil, hukuk alanında önemli sıkıntılarımız var. Türkiye ölçeğinde maalesef adaletin çok başarılı bir şekilde yerine gelmediği, getirilemediği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Türkiye'de hukuk alanında kurumsal açıdan yapılması gereken çok iş olduğunu savunan Kuşoğlu, "Eğer yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecekse, yatırım yapacaksa bu yatırımların makul, adil bir hukuk ortamında olması, kurumsallaşmanın sağlanmış olması lazım, ikide bir mevzuat değişikliklerinin olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Kuşoğlu, Türkiye'nin belkemiği olan esnafın, koronavirüs sürecinde ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim olduğunu, çok büyük mağduriyetler yaşadığını kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Bakanlığının 2021 yılı bütçesi sunumunda, esnaftan çok az bahsetmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnafın sırtındaki kamburun daha da büyüdüğünü savunan Paylan, bu süreçte, esnafa doğrudan destek vermek yerine, bankaların yolunun gösterildiğini öne sürdü.

Paylan, milletvekillerinden, Ticaret Bakanlığı bütçesine esnafa doğrudan gelir desteği verecek bir kaynağın konulmasını istedi.

"Ülkemiz, dünya ticareti içerisindeki payını her geçen gün arttırmaktadır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise Türkiye'nin, dünya ticareti içerisindeki payını her geçen gün artırdığına işaret etti.

Aksu, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, ekonomik operasyonların kur, faiz ve sıcak para üzerinden tetiklendiği bir dönemde ekonomik güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Kovid-19 nedeniyle büyük yaralar alan dünya ekonomisi gibi Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Aksu, "Bu kapsamda esnaf ve sanayicimiz, çiftçimiz, dar gelirlilerimiz, muhtaçlarımız için faiz indirimleri, vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği, nakit desteği, yardım ve benzeri birçok uygulama hayata geçirilerek, toplum kesimlerinin rahatlatılması ve ekonominin yeniden çarklarını döndürmeye dönük kararlı adımların atılması sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, böylece salgının ekonomiye etkisinin en aza indirildiğini ve ekonomik faaliyette yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hızlı bir toparlanmanın başladığını kaydetti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, esnaf konusunun önemli olduğunu belirterek dünya ve Türkiye'nin belli bir dönüşüm geçirdiğini, zincir marketlerin her tarafta çoğaldığını, mahalle aralarında bile zincir marketlerin görülmeye başlandığını söyledi.

Bunun zaten bir sıkıntı olduğunu ancak büyük sıkıntının koronavirüs süreciyle karşılaşıldığını dile getiren Usta, salgın sürecinde bazı işletmelerin zorunlu olarak kapandığını anımsattı. Usta, zaten zar zor geçinen vatandaşın geçimini kolaylaştırmak için yapılan tek şeyin vergi ertelemesi olduğunu ileri sürerek "Özellikle bu pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafımıza mutlak suretle belli ölçüde hayatını geçindirecek bir parayı karşılıksız vermek durumundayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti'nin göreve geldiği ilk günden bu yana sürdürülebilir büyümeyi ana politikası olarak belirlediğini ve bu sayede reformlarla 18 yılı geride bıraktığını dile getirerek "Partimizin adına yakışır bir şekilde kalkınma hamlesiyle vatandaşlarımıza dokunmayı da şiar edindik." dedi.

Ök, piyasa ekonomisi anlayışıyla, rekabeti esas alan şeffaf politikalarla Türkiye'yi kalkındırmak ve güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Ök, "Büyük dünya ekonomilerinin bile küçüldüğü, yavaşladığı bir dönemde belki de biz ülke olarak yüzde 0,3'lük bir büyümeyle bu yılı devredeceğiz. Tabii ki bu yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şimdi pandemi öncesi seviyeye ulaşarak ihracatımız rekor seviyelerde. Pandeminin ikinci etkisi geliyor, biliyoruz. İnanıyorum ki yeni uygulayacağımız paketlerle birlikte esnafımızı bu süreçte de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, "Kürt illeri" ifadesini kullanması, AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmaya yol açtı.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 bütçelerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti         
16:38
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti         
15:18
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı         
13:32
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:43:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei