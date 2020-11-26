2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
- Kaynak: AA
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