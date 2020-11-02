2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

02.11.2020 16:41
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Turist güvenini yeniden tesis etmek ve turizm talebini canlandırmak için ulusal, uluslararası düzeyde koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Turist güvenini yeniden tesis etmek ve turizm talebini canlandırmak için ulusal, uluslararası düzeyde koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde en fazla etkilenen alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu, Antalya'nın bu anlamda ciddi bir zarar gördüğünü savunarak, "Koşullar iyileştiğinde ülkemizde, Antalya'da turizmin yeniden toparlanmasını, eski performansına ulaşmasını diliyoruz." dedi.

Turizm sektöründe çalışanların bu dönemde önemli sorunlar yaşadığını ifade eden Arı, "Antalya'da 400 binleri aşan bir turizm çalışanı vardır. Bu süreçte en çok mağdur edilen kesim turizm çalışanlarıdır." diye konuştu.

Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin az olduğunu ileri sürerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin daha fazla, hak ettiği şekilde yüksek bütçeye sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Özellikle sahil kesimleri başta olmak üzere, bacasız fabrika dediğimiz turizmin ciddi anlamda desteklenmesiyle ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlanacağını görmekteyiz. İşçisiyle, çalışanıyla, doğru planlama ve desteklemelerle turizmin güçlenmesi, hepimizin menfaatinedir." ifadesini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, RTÜK'ün, muhalif olarak nitelendirilen televizyonlar için demokrat olmadığını, bazı yayın kuruluşları için taraftarlık yaptığını iddia etti.

Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç geçiren tiyatrolar ve tiyatrocular için neler yapıldığını öğrenmek isteyen Tiryaki, "Yüzlerce sanatçı işsizlikle karşı karşıya. Buna karşı hükümetiniz ne tür önlemler alıyor? Tiyatroların önlemler alınarak açılması için bir karar almayı düşünüyor musunuz? Gerekli önlemleri alarak tiyatroları, seyirci ile buluşturacak mısınız?" diye sordu.

-"Yeni destinasyonlar belirlenmeli"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonların belirlenmesi; gastronomi, festival, kültür, ekoturizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünlerinin zenginleştirilerek 2023 Turizm Master Planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı "Ülkemizdeki önemli turistik destinasyonların tanınırlığını artırmak amacıyla dijital medyanın gücünden yararlanılmalıdır. İllerdeki otel kapasitelerinin maksimum oranda kullanılmasını ve geceleme sürelerinin artırılmasını sağlamak üzere kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi birden fazla turizm faaliyetlerini aynı anda içeren, ürün çeşitliliği sunan, bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulmalıdır. Ülkemizdeki kültür varlıklarıyla ilgili farkındalığın artırılması ve bu alanda turizm potansiyelinin oluşturulması sağlanarak kültür turizmi geliştirilmelidir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Kovid-19 sürecinde ülkenin, önemli bir ekonomik kaynak olan turizm gelirlerinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Vakıfların önemine işaret eden Yılmaz, "vakfiyecilik" konusunun suistimal edildiğini savundu. Yılmaz, "20-25 yaşında, eğitimini tamamlamamış, ekonomik döngüsünün başında olan, kendisi geçime muhtaç birkaç kişi bir araya geliyor ve bir vakıf kuruluyor. Bu vakıf, mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor, vergi muafiyeti ve saire veriliyor. Şu andaki yapılan vakfiyecilik bizim kültürümüzdeki vakıf işine hizmet mi ediyor yoksa onu içten çürütüyor mu?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, pandemi döneminin en önemli sorunlarından birisinin de işletmelerin birçoğunun kapanarak nakit akışının tamamen kesilmesi veya talepteki daralma nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğraması olduğunu belirtti.

Aydın, "İşletmelerin ucuz ve hızlı bir şekilde finansmana erişmeleriyle, vergi ve sigorta primleri gibi benzeri yükümlülük ödemelerinin ertelenmesi son derece önemli hale gelmiştir. Turizm sektörünün yeniden canlandırılması gerekir. Turist güvenini yeniden tesis etmek ve turizm talebini canlandırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Şeffaf, doğru ve güvenilir bilginin aktörlerle paylaşılması, sektörün krizi atlatabilmesi açısından önem arz etmektedir. Küresel salgının turizm sektöründe yapısal değişikliklere neden olması beklenmektedir. Hijyen ve sağlık odaklı hizmet anlayışıyla dijital dönüşüme ayak uydurma becerisi, işletmelerin ayakta kalabilmelerinin temel şartı olarak öne çıkmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Galata Kulesi'nin vakıf yoluyla meydana gelmediğini, 1500 yıllık yapının Bizans döneminde yapıldığını, bu zamana kadar belediyeler tarafından kullanıldığını, 13 Mayıs 2019'da Vakıflar Kanunu gerekçe gösterilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine alındığını kaydetti.

Emecan, "Birdenbire Osmanlı arşivlerinden, kayıtlardan kulenin Kule-i Zemin Vakfına ait olduğunu keşfettiniz, açıklamalar yaptınız ve harekete geçtiniz. Halkın bütçe kullanımına ve tarihi eserlere saygı anlamında bu davranışınızı kınıyorum. Kule, belediyenin elinden alınmış ve gasbedilmiştir. Bir Bizans eserini ele geçirmek için siz Bizans oyunları oynuyorsunuz." dedi.

Milletvekili, Antalya, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei