2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

03.11.2020 10:27
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AK Parti, Mersin, Atama, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


Son Dakika

İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklandı Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklandı         
10:25
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor         
09:43
Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı         
09:18
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var         
08:42
Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?         
08:03
Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor         
06:38
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:31:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei