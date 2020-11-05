2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

05.11.2020 16:27
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti iktidarları döneminde tarım ürünleri ithalatına 104,6 milyar dolar ödendiğini, Türkiye'nin net tarım ithalatçısı olduğunu savundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti iktidarları döneminde tarım ürünleri ithalatına 104,6 milyar dolar ödendiğini, Türkiye'nin net tarım ithalatçısı olduğunu savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ülkenin tarımsal üretiminin düştüğünü, BDDK'nin ödenemeyen kredi verileri arasında çiftçilere ait olanların oldukça yüksek bir payı olduğunu savundu.

Çiftçilerin kredi borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyen Katırcıoğlu, iktisadi bir krizin çözümünün sadece arz yönlü kararlarla mümkün olamayacağını, talebin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, stratejik bir sektör olan tarımdaki yükseliş ivmesinin gelecekte de sürmesi için çalışmaların üreticiyle omuz omuza devam ettirildiğini belirtti.

Ülke tarımının, dünyadaki birçok ekonomik sıkıntıya rağmen sürdürülebilir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Erim, tarımsal desteklemelerle birçok üründe dünya liderliğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

"Rakamlarla oynuyor"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "iktidarın sorunları çözemediğini, verilerle oynadığını" öne sürerek, "Eline aldığı kalemle rakamlarla oynuyor. Bu şekilde ülkenin gerçeğini değiştirdiğini sanıyor." dedi.

2002 yılında ülke nüfusunun 66 milyon olduğuna işaret eden Şener, nüfus artışının, ilave bir iç talep ve üretim kapasitesi anlamına geldiğine, bu fark dikkate alınmadan o günkü tarımsal üretim verilerinin bugünle kıyaslanmasının doğru olmadığına dikkati çekti.

Şener, iktidarın tarımda ülkeyi ithalatçı konuma getirdiğini savunarak, "AKP iktidarları döneminde tarım ürünleri ithalatına 104,6 milyar dolar ödenmiştir ve Türkiye net tarım ithalatçısı olmuştur. Son 3 yılda 11 milyar dolardan fazla tarımsal dış ticaret açığı da var." diye konuştu.

Tarımsal üretimdeki girdilerin yüzde 60-70'inin ithal olduğunu ve bunların da hesaba katılmasıyla tarımsal ithalata ödenen tutarın daha yüksek olduğunu belirten Şener, ülke tarımının ithalata bağımlı olduğunu iddia etti.

İktidarın, muhalefetin dile getirdiği eleştirileri dikkate almadığını ifade eden Şener, "Yanlışlarınızın maliyetini bütün ülke çekiyor. Bir şey düzeltilecekse beraber düzelteceğiz." dedi.

"Bakanlığını mükemmel bir orkestra şefi gibi yönetiyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "genç dostum" diye hitap ettiği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Pakdemirli'nin, Bakanlığı mükemmel bir orkestra şefi gibi yönettiğini, felaketlerde insanlarla birlikte olduğunu anlatan Öztürk, bazı muhalefet milletvekillerinin Pakdemirli'ye haksız ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Hükümetlerinin fındık politikasının son 2 yıldır fevkalade yerinde olduğuna dikkati çeken Öztürk, 2019-2020 yılı ihracatında iç fındıkta tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Öztürk, "Rakamlar da bunu teyit etmektedir. TMO neredeyse yüzde 30'un üzerinde daha yüksek fiyat açıklamıştır. İhracat rakamları da bunu teyit ediyor. 2003-2004 dönemindeki fındık ihracat geliri 2019 yılında dolar bazında 3-4 kat arttı." ifadelerini kullandı.

"Gönül ister ki sıfır hatayla buraya gelinsin"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı kesin hesaplarına ilişkin Sayıştay raporlarında çok önemli eleştiriler bulunduğunu belirterek, Sayıştay temsilcisinin bu konudaki değerlendirmesinin istenmesini talep etti.

Komisyon Başkanı Lütfü Elvan'ın söz verdiği Sayıştay temsilcisi ise rapordaki bulgunun, Hazine ve Maliye Bakanlığını da ilgilendiren bir durum olduğunu anlattı.

Bunun üzerine söz alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sayıştay denetimini çok önemsediklerine işaret etti.

"Gönül ister ki sıfır hatayla buraya gelinsin" diyen Pakdemirli, tespit edilen eksiklikleri gidereceklerini kaydetti.

Başkan Elvan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatının, söz konusu sorunların giderilmesi amacıyla Sayıştayın eğitim programına tabi tutulmasını önermesi üzerine Pakdemirli, "Önümüzdeki haftayı geçirmeden uzaktan eğitim sistemimizle bütün personelimize eğitim aldıralım." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, konuşmasını, kavanoz içerisinde bulunan süt yemi ve sütle yaptı.

Çiğ süt maliyetinin ürün fiyatlarını aştığını belirten Girgin, Bakan Pakdemirli'ye "Bu şartlarda süt üreticisi olsanız siz süt üretir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Süte zam isteyen çiftçiye "ucuz arpa" verileceği şeklindeki açıklamayı anımsatan Girgin, bu tür önlemlerin yaraya pansuman yapmaya bile yetmeyeceğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Tarım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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