2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

06.11.2020 13:13
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Selçuk, vatandas¸lara hizmetlerini daha etkin s¸ekilde ulas¸tırmak ic¸in faaliyetlerini çalıs¸ma hayatı, sosyal gu¨venlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıklarında yürüttüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mu¨cadele ettiklerini ifade eden Selçuk, "Salgından etkilenen tu¨m toplum kesimlerine yo¨nelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata gec¸irdik. Sosyal Koruma Kalkanımız c¸erc¸evesinde Bakanlık olarak dogˆrudan vatandas¸larımıza sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti. Kos¸ullarını esnettigˆimiz Kısa C¸alıs¸ma O¨denegˆi ile marttan bu yana 3,6 milyon c¸alıs¸anımız ic¸in 21,8 milyar lira o¨deme yaptık." diye konuştu.

Bu süreçte istihdamı korumak ic¸in so¨zles¸me fesih kısıtı getirdiklerini anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"I·s¸verenlerince u¨cretsiz izne c¸ıkarılan c¸alıs¸anlarımıza sagˆlanan Nakdi U¨cret Destegˆi kapsamında 2 milyonu as¸kın c¸alıs¸ana 5,1 milyar lira o¨deme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal c¸alıs¸ma du¨zenine do¨nen is¸ yerlerimizi de Normalles¸me Destegˆi ile desteklemeye devam ediyoruz. Normalles¸me destegˆinden s¸u ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmıs¸ ve toplam 1,7 milyar liraya yakın prim destegˆi sagˆlanmıs¸tır. Salgın do¨neminde, is¸sizlik o¨denegˆi olarak 881 bin kis¸iye 4,2 milyar lira o¨deme yaptık. Yine bu do¨nemde Pandemi Sosyal Destek programıyla 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sagˆladık. Sayın Cumhurbas¸kanımızın bas¸lattıgˆı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında milletimizin yaptıgˆı 2 milyar lira bagˆıs¸ı da ihtiyac¸ sahiplerine ulas¸tırdık. Devletimiz, tu¨m imkanlarıyla vatandas¸larımızın yanında olmaya devam edecektir."

"Net asgari u¨creti yüzde 132 oranında artırdık"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını ile mu¨cadelede en hızlı ve acil tedbirleri uygularken, sosyal diyalogu esas aldıklarını belirterek bu do¨nemde temel hedeflerinin is¸i, is¸c¸i ve is¸verenlerle birlikte korumak olduğunu söyledi.

I·s¸c¸i ve is¸veren kesimi, kamu kurumlarından temsilciler ve akademisyenlerle C¸alıs¸ma Hayatı Bulus¸maları toplantılarını bas¸lattıklarını anlatan Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunu da eylülde, ilk defa gündemli olarak topladıklarını hatırlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda uygulanacak asgari u¨creti belirlemek için aralık bas¸ında görüşmelere başlayacağını bildiren Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari u¨creti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya c¸ıkardık. Enflasyondan arındırılmıs¸ reel degˆere bakıldığında net asgari u¨creti yüzde 132 oranında artırmıs¸, yani nerdeyse bir katlık artıs¸ sagˆlamıs¸ bulunmaktayız. Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nu¨fusun yüzde 99'u sosyal gu¨venlik kapsamında"

Selçuk, son 18 yılda sosyal gu¨venlik sistemi alanında bu¨yu¨k bir degˆis¸im ve do¨nu¨s¸u¨mu¨ gerc¸ekles¸tirdiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Sosyal Gu¨venlik Kurumunun (SGK) bu¨tc¸esine ilis¸kin o¨nemli bir go¨sterge olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranı 2002'de yüzde 71,5'ken, bu oranın bu yıl sonunda yüzde 84,4 olarak gerc¸ekles¸mesini bekliyoruz. Sosyal gu¨venlik sistemi ac¸ısından o¨nemli bir fakto¨r de sisteme dahil olan kis¸i sayısıdır. Hu¨ku¨metlerimiz do¨neminde yaptıgˆımız reformlarla vatandas¸larımızın neredeyse tamamını sosyal gu¨venlik s¸emsiyesi altına aldık. Gu¨nu¨mu¨zde nu¨fusun yaklas¸ık yüzde 99'u sosyal gu¨venlik kapsamındadır."

I·S¸KUR aracılıgˆıyla 2002'de 24 bin 482 kis¸inin o¨zel sekto¨rde is¸e yerles¸tirilmesine aracılık edilirken 2019'da bu rakamın 1,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Selçuk, "2020 ocak-eylu¨l do¨neminde salgına ragˆmen 608 bin 235 vatandas¸ımızın is¸e yerles¸tirilmesine aracılık edilmis¸tir." dedi.

C¸alıs¸ma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, o¨rgu¨n ve yaygın mesleki egˆitim mu¨fredatlarına temel olus¸turmak amacıyla hazırladıkları meslek standardı ve yeterlilik c¸alıs¸malarında 2020 hedeflerine ulas¸tıklarını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslegˆin, sınav ve belgelendirme esaslarını du¨zenleyen 509 ulusal yeterliligˆi yu¨ru¨rlu¨gˆe koyduk. Yu¨ru¨rlu¨kteki ulusal meslek standardı sayısını 900'e c¸ıkartacagˆız. 2023 hedefimiz olan 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli is¸ gu¨cu¨ hedefini bu yıl as¸tık. 1 milyon 250 bin kis¸iye mesleki yeterlilik belgesi vererek c¸alıs¸ma hayatına kazandırdık. Mesleki yeterlilik belgeli is¸ gu¨cu¨ sayısını 1,5 milyona c¸ıkaracagˆız. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlulugˆu getirilen mesleklerde yapılan sınavlarda bas¸arılı olan 972 bin kis¸inin sınav ve belge u¨cretinin kars¸ılanması ic¸in 855 milyon lira kaynak kullandık."

"2023'te hedeflenen is¸sizlik oranı yüzde 10,9"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 2,6 milyon olan kamu personeli sayısının yüzde 57,6'lık artıs¸la bugu¨n 4 milyona ulas¸tığını belirterek kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına o¨ncelik verdiklerini vurguladı.

I·stihdamı korumak, artırmak ve is¸ gu¨cu¨nu¨n niteliklerini gelis¸tirmenin uyguladıkları faaliyetlerin odak noktasını olus¸turduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İstihdam politikalarımızı, is¸ gu¨cu¨ piyasasının yapısal o¨zelliklerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. 2021'de iş gücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmasını yapacağız. I·stihdamımız 2005'te 19,6 milyonken 2019'da 28,1 milyona yu¨kseldi. TU¨I·K verilerine go¨re Temmuz 2020 do¨neminde is¸sizlik oranı gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re 0,5 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. Yeni Ekonomi Programımızda 2023 yılı için hedeflediğimiz is¸sizlik oranı yüzde 10,9'dur. Kayıt dıs¸ı istihdamın önlenmesi de en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 2002den bu yana kayıt dıs¸ı istihdam oranını 20 puana yakın du¨s¸u¨rdu¨k. 2002'de yüzde 52 iken şu an yüzde 32 seviyesinde."

"İyi uygulamaları olan firmalara ödu¨l verilecek"

Selçuk, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi alanında yaptıkları kapsamlı c¸alıs¸ma, tes¸viklerin olumlu sonuc¸larını muhtelif sekto¨rlere ait istatistiki verilerde net olarak go¨rdüklerini belirterek, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆinde dönüşüm ve dijitalleşme kapsamındaki adımlarla ölümlü iş kazası oranlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

I·s¸ gu¨cu¨ piyasasının yapısal sorunlarını c¸o¨zmek ic¸in c¸aba harcadıklarını, istihdamı ve is¸ gu¨cu¨ne katılım oranını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Selçuk, "Önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan biri C¸alıs¸ma Hayatında Dijitalles¸me Projesi, diğeri de çalışma hayatında belirli kriterleri sağlayan firmalara 'C¸alıs¸manın Yıldızları O¨du¨lü'nü vereceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak         
11:05
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei