2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, OECD raporuna göre Türkiye'nin, pandemi sürecini en iyi yöneten 3 ekonomiden birisi olarak gösterildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, istihdam teşviki olarak Meclise gelen yasa teklifinin, çalışma yaşamını dizayn eden, toplumsal yaşamı değiştiren bir kanun teklifi olduğunu belirtti.

Karşılarına gelen teklifin özgürlükleri bir anlamda kısıtladığını iddia eden Kuşoğlu, "Normal olarak bu kadar önemli bir kanun teklifinin sizlerle, siyasi irade sahipleriyle tartışılması lazım. Bu teklifi bürokratlarla tartışmamız mümkün değil. Çünkü onlar direktifi almış, gelmişler. Türkiye için çok önemli bir kanun teklifi o. Farklı yönleriyle tekrardan ele alınması lazım. Bu teklif, yaşam tarzımız başta olmak üzere çok önemli değişiklikler getiriyor." diye konuştu.

Kuşoğlu, 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın bir dönem yüzde 30'a düştüğünün açıklandığını anımsattı. Kayıt dışı istihdamın son olarak yüzde 32 olarak telaffuz edildiğine dikkati çeken Kuşoğlu, "Demek ki kayıt dışı istihdam son yıllarda yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da bakanlığın bütçe sunumunda yatırım ödeneklerinin görülmediğini belirterek, "Bakanlığın yatırım hedeflerinin olmadığını aslında 2023 hedefleri bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarında sosyal yardımların topluma tek çare gibi dayatıldığını savunan Kerestecioğlu, "Sosyal yardıma ihtiyaç duyanların sayısı giderek artıyor. Halk temelli yaklaşımdan çoktan vazgeçmiş durumdasınız. Bugüne kadar toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hayata geçirilmedi. Pandemi döneminde eşitsizlikler derinleşti. Alınan tedbirlerin çoğunda sorumluluk kadınların üzerine yüklendi." diye konuştu.

"İş gücü piyasasında çözüm bekleyen sorunlar var"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da koronovirüs salgınının en çok etkilediği alanın, iş gücü piyasası ve çalışma hayatı olduğunu söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında ekonomik aktivitelerin nisan ayında belirli şekilde daraldığını anlatan Kalaycı, atılan adımların etkisiyle ekonominin haziran ayından itibaren toparlandığını ifade etti.

İş gücü piyasasında çalışma hayatıyla ilgili çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Üzerinde çalışılması gereken iş gücü piyasası ve çalışma hayatı reformuyla eğitim, istihdam alanının planlanması, mesleki eğitimin daha da güçlendirilmesi ve aktif iş gücü programlarının etkinleştirilmesiyle iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. 2020 yılında belirlenen asgari ücret bir önceki yıla oranla yüzde 15 artırılmıştır. MHP olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretliden vergi alınmaması, çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görüyoruz."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da son bir yılda işsizliğin yüzde 6,8 oranında arttığını, bunda koronavirüs salgınının etkisinin olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin 2002 yılında yüzde 9,8 oranında işsizlik oranı ile görevi devraldığını, bugün bu oranın yüzde 14'lere kadar çıktığını belirten Usta, "Bu durum mutlak suretle üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Ülke ekonomisinin büyüdüğü yıllarda bile işsizlikte ciddi bir azalış olmadı." görüşünü dile getirdi.

Usta, normal sigortalılık süresini doldurmuş ancak yaştan dolayı emeklilik bekleyen 5,3 milyon kişinin olduğunu söyledi.

İnsanların "genç emekli olmasın" gerekçesiyle mağdur edildiğini öne süren Usta, şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, insanlar genç emekli olmasın ama 10 bin gün prim yatırmasına rağmen bekleyenler var. Devlet, 'gençsin emekli olamazsın', işveren 'yaşlısın, çalışamazsın' diyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım. Bu konu Meclisin araştırma komisyonu kurarak çalışması gereken bir konudur. Bu haklı bir taleptir. Hiç prim ödemeden emekli edilen insanların var olduğu bir ülkede 10 bin gün prim ödeyen insanın emekli edilmemesi kabul edilebilir bir durum değil. Son getirilen düzenlemede EYT'nin yanına EPT kavramı getirildi. Bu da emeklilikte prime takılanlar. TBMM gündemine getirilen son düzenleme işsizlik rakamlarını bir nebze düşürmekten öteye gitmez. EYT konusunda toplum ikna edilemiyor. Hükümete göre maliyetin yüksekliği neye göre yapılmaktadır. Bunların açıklanması lazım."

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise Dünya Bankası tarafından 2020 yılında yayımlanan sürdürülebilir kalkınma hedefi sonuçlarına göre Türkiye'nin yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduğunu söyledi.

Bunun herkes tarafından iftihar edebilecek bir konu olduğunun altını çizen Keşir, "OECD raporuna göre de Türkiye, pandemi sürecini en iyi yöneten 3 ekonomiden birisi olarak gösteriliyor. 2002 yılında kişi başı 4,3 doların altında bu ülkenin nüfusunun yüzde 30'u yaşıyordu. 2016 yılında bu oranı uyguladığımız politikalarla sıfırladık. Bu da iftihar edilebilecek bir husustur." diye konuştu.