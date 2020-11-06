2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Sosyal devlet olma yolunda AK Partinin yaptıklarını tarih yazacaktır." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye'nin sorunlarını bölgesel farklılıkları ele alarak değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin doğusunda sorunların farklı, batısında farklı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Meclis gündeminde bir yasanın bulunduğunu, bunun bazı maddelerinin ise bakanlığın talebi doğrultusunda getirildiğini ifade eden Katırcıoğlu, "Prim ertelemesi yapıldığında daha fazla iş mi yapılıyor? İşveren maliyetlerini düşürmeyi, koşulları iyileştirdiğini düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Yapılan prim ertelemesi işçiye değil, işverene yöneliktir. Dolayısıyla işçinin desteğe ihtiyacı vardır. Türkiye'de en zengin yüzde 1'in geliri, en fakir yüzde 1'den 250 kat daha fazladır." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da sosyal yardımlara karşı olmadıklarını, hak edenlere yapılan yardımların hükümetin bir lütfu değil, devletin imkanlarıyla verilen yardımlar olduğunu söyledi.

Devletin imkanlarının kullanılarak yapılan yardımların düzenli şekilde kaydının tutulmadığını ileri süren Arı, "Bu da demek oluyor ki, hak etmeyenlere de bu yardımlar veriliyor. Aile kurumu son dönemde yıpratılmakta, yalnızlaşan bireylerde artış görülmektedir. Evlenme oranlarının nüfusa göre düştüğünü, boşanmaların da arttığını görmekteyiz. Verilerin çoğunun gerekçesini ekonomik sorunlar oluşturuyor. Bu konuya kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışma alanının çok geniş olduğunu, büyük bir kesime hitap edildiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri istihdamı artırma adına büyük gayretler sarf ettiğini belirten Güneş, "Muhalefet milletvekillerinden sosyal yardımlarla ilgili gelen tepkilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Burada kişilere yapılan yardımlar gelir testine tabidir. Gelir testinden geçemeyen kişi, sosyal yardım alamamaktadır. Sosyal devlet olma yolunda AK Parti'nin yaptıklarını tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başarısının, sağlıklı bireyler adına önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bütçenin verimli olması adına daha detaylı bilgi paylaşımının önemine vurgu yapan Sındır, "Bu milletin bütçe hakkı her şeyden daha önemlidir. Yaptığımız her bir kuruş harcamanın görüşülmesini istiyorum. İşsizlik fonunu işvereni destek fonuna dönüştürmeyin. Fonun amaç dışı kullanımına derhal son veriniz. EYT'lilerle ilgili verdiğiniz sözleri lütfen yerine getiriniz." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de İzmir depreminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, sosyal devlet algısını herkese yansıttığını, bundan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

"Geçmiş yılların Türkiye'sinde her ne kadar 'sosyal devlet' desek de sosyal devleti yaşayamadığımızı hatırlatmak isterim." diyen Çelebi, "O dönemlerde insanlar muayene olamıyor, emekliler, memurlar maaşlarını alamıyordu. İnsanların maaşlarını ödeyebilmek için IMF'in kapısını çaldığımız günler vardı. Gelinen süreçte birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Kovid-19 salgınının, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Vatandaşın tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alındığını anlatan Cora, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Avrupa'daki hastaneleri, sosyal güvenlik sistemini gördüğümüzde geçmişimizi hatırladık. Şimdiki durumdan gurur duyuyoruz. 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşını ülkesine getiren, bunun için hiç bir masraftan kaçınmayan ülkem ile gurur duyuyorum. İşte sosyal devlet anlayışı budur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu manada anayasa ile teminat altına alınan sosyal devlet ilkesini politika haline getiren bir bakanlıktır. Dünya bankasından alınan rakamlara göre Türkiye'de aşırı yoksulluk kavramı kalmamıştır. BM Kalkınma Programı tarafından açıklanan insani gelişme endeksi sıralamasında ülkemiz dikkate değer bir gelişme göstermiştir." dedi.

Cora, sosyal yardımlarda miktarların yanı sıra çeşitliliğin de artırıldığını anlattı.

"Sonuç itibarıyla yoksuluna erişen bir Türkiye var" ifadelerini kullanan Cora, "Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin de çeşitliliğini artırdık. Engelli istihdamında 10 kat artış sağlamış durumdayız. Bizim sosyal politikalardaki amacımız, nihayetinde vatandaşlarımızın insanca yaşam standardına kavuşmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a hitaben, "Sayın Bakan, 'CV'nize baktım, bu hanımefendi ne yapmış diye... Gerçekten bu bakanlığı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ancak, size karşı sorulan sorulara cevap vermiyorsunuz? Sorulara cevap vermemeyi, milletvekilini adam yerine koymamayı nereden öğrendiniz? Siz milli görüş geleneğinden gelen bir insansınız. Böyle şeyler yoktu eskiden. Ne sanıyorsunuz kendinizi? İki satır yazsanız, 'şu nedenden dolayı cevap vermiyorum' deseniz ne olur?" sözleri üzerine AK Parti milletvekillerinden tepki geldi.

Bunun üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yönelik cinsiyetçi yaklaşımını kınadığını söyledi.

Bekaroğlu'nun, kadına yönelik yaklaşımı karşısında kadınlar olarak kendilerini daha çok ifade etme zorunluluğu doğduğunu ifade eden Ök, "Neden bir erkek bakanın CV'sine bakılmıyor da kadın bakanın CV'sine bakılıyor. Bu davranışlar yüzünden kadınların işgücüne katılımı kolay olmuyor. Sayın Bekaroğlu'nu bu yaklaşımından dolayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.