2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

10.11.2020 21:47
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Hakimler ve Savcılar Kurulunda çoğulcu bir yapı, daha uzlaştırmacı bir sistem oluşturulduğunu belirterek, "Onun bunun yargısı değil, milletin yargısına zemin hazırlandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Hakimler ve Savcılar Kurulunda çoğulcu bir yapı, daha uzlaştırmacı bir sistem oluşturulduğunu belirterek, "Onun bunun yargısı değil, milletin yargısına zemin hazırlandı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, temel hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar sağlanan kazanımları korumak ve geliştirmek zorunda olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 18 yıllık süreçte her alanda olduğu gibi Anayasa ve temel yasalarda yapılan düzenlemelerle, adalet sistemine önemli yenilikler kazandırıldığını dile getiren Erim, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, bu yenilik ve düzenlemelerden olduğunu hatırlattı.

Erim, "Ülkemizde adaletin ve hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir hukuk sistemini hayata geçirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz." dedi.

"Adalet sistemi başarısız"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, adalet sisteminin başarısız olduğunu iddia ederek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü istifaya davet etti.

Toplumda büyük bir adaletsizlik duygusu olduğunu savunan Paylan, "AK Parti'ye oy verenler dahil nüfusun ezici çoğunluğu 'Türkiye'de adalet yok.' diyor. Ekmek, su kadar adalete ihtiyacımız var." dedi.

"Türkiye'nin hiçbir zaman hukuk devleti olmadığını" iddia eden Paylan, "DGM dönemlerini anlatıyorlar. O zaman bile yargıçlar dosyada bir delil yoksa mahkumiyet kararı veremiyordu yani delil uydurulmuyordu. Şu günlerde baktığımızda, uydurma delillerle yıllarca hapislerde yatıyorlar. Bu anlamda adalet tesis edilemiyor. Güçlünün hukuku var. Oysa hukukun, yargının görevi devlete, güçlüye karşı güçsüz olanı korumak." ifadelesini kullandı.

"AYM birçok hatalı karara imza attı"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yapısı ve kararlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin, 2000'den beri ve öncesinde birçok hatalı karara imza attığını savunan Yıldız, "Daha da üzücü olan AYM bu kararların bir kısmını kendine verilen görev alanının dışına çıkarak Anayasa'yı ve kendi kuruluş kanunu hiçe sayarak aldı." dedi.

Yerel mahkemelerle AYM arasında uyuşmazlıkların çıktığına işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bunu yerel mahkemeler zaman zaman görev gasbı nedeniyle yokluk kurumuna başvurarak doldurmaya çalışıyor ancak tartışmaları da beraberinde getirdiği için düzenleme yapılması şart. Hukuk sistemimiz adli yargı, idari yargı, anayasa yargısı olmak üzere üç farklı ayak üzerine inşa edilmiştir. Bu yargı ayaklarının birinin diğerine üstünlüğü bulunmuyor. İçtihat birliği oluşturmak için ve bu gibi sorunlu durumlarda son sözü söyleyecek, muktedir bir yargı mercine ihtiyaç var yani hiyerarşik olarak bir üst mahkeme kurulmalı."

"Adalet alanında birçok düzenleme yapıldı"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, adalet alanında birçok düzenleme yapıldığını, özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Etkin yargılama için istinaf mahkemelerinin hayata geçirildiğini, nöbetçi noterlik uygulamasının başlatıldığını, ara buluculuk ve uzlaştırma müessesinin yargılamalardaki iş yükünü ciddi derecede hafiflettiğini dile getiren Cora, "Seri yargılama usulü, basit yargılama usulüyle de yargı daha hızlı şekilde karar veriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafında modern ve ihtiyaca cevap veren adalet hizmet binalarını kurduklarını belirten Cora, "Merdiven altlarında yapılan yargılamalardan modern adalet saraylarında yargılama yapılma imkanı oluşturduk." dedi. Cora, insan haklarına yönelik de ciddi düzenlemeler yaptıklarını, lekelenmeme hakkının bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunda, çoğulcu bir yapı, daha uzlaştırmacı bir sistem oluşturulduğunu söyleyen Cora, "Onun bunun yargısı değil, milletin yargısına zemin hazırlandı." dedi.

Cora, bazı milletvekillerinin, yargı pratikleri üzerinden kötü örneklerle adalet sistemini, adalet kavramını hırpalamaya çalıştığını belirtti.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Resmi Gazete, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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