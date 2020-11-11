2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

11.11.2020 22:09
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, kamyoncu esnafı ve çiftçiye ucuz mazot verilmesini ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesini istedi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, kamyoncu esnafı ve çiftçiye ucuz mazot verilmesini ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesini istedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kovid-19 salgını nedeniyle azalan elektrik tüketiminin yaz aylarından sonra yükselişe geçtiğini, bunun sanayide artan talebe işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çeken Kalaycı, bunun önlenebilmesi için arz ve talep yönlü önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın önemine işaret eden Kalaycı, bu keşiften her vatandaşın memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kalaycı, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılması, öte yandan kıymetli madenlerin, katma değerli yeni ürünlere dönüştürülerek ihraç edilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayrılmasını gerektiğini söyledi.

"Siz de sevinin"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarının azaltıldığını, yerli ve milli kaynakların payının artırıldığını vurguladı.

Güneş, muhalefet milletvekillerinin, iktidarın nükleer enerji başta olmak üzere birçok projesine karşı olduklarını belirterek, "Siz her şeye karşısınız." ifadesini kullandı.

CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Güneş, "Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervine bütün ülke sevindi. Siz neden sevinmiyorsunuz? Siz de sevinin." diye karşılık verdi.

-"Uzun Mehmet gibi unutulmayacaklar"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin önemine işaret ederek, taş kömürünü keşfeden Uzun Mehmet gibi doğal gaz rezervlerini keşfeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de unutulmayacağını belirtti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin'de merkez ve Tarsus dışında doğal gaz olmadığını ve bu durumun hemşehrilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Akkuyu Nükleer Santralinin Mersin'de yapıldığını anımsatan Şimşek, Mersinlilere bu tesiste istihdam edilmeleri için pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Şimşek, kamyoncu esnafına ve çiftçilere ucuz mazot verilmesini, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında indirime gidilmesini önerdi.

"Kaz Dağları bölgesinde yeni maden ruhsatı vermeyin"

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, taş kömürü üretiminin hem Türkiye hem de Zonguldak için önemli olduğunu, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yanlış politikalar nedeniyle taş kömürü üretiminin ve işçi sayısının azaldığını söyledi.

TTK'nin, 2002'de 18 bin olan işçi sayısının bugün 7 bin 727'ye gerilediğini, Türkiye'nin ihtiyacının çok altında taş kömürü ürettiğini, bu durumun nedenlerinin iktidarın özelleştirme yanlısı politikaları ve liyakatsiz bürokrat atamaları olduğunu öne süren Demirtaş, "Taş kömürü üretiminin artırılması için TTK'nin üretimdeki işçi açıklarını gidermesi, redevans şirketlerinin sorunlarının da çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma'da bir madencilik şirketi tarafından işten çıkarılan 700 işçinin haklarını alamadıklarını, birçoğu sağlığını kaybetmiş bu kişilerin düşük ücretlerle geçinmek zorunda kaldıklarını, mağduriyete sebep olan patronlarının ise hala madencilik faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bakanlığın bundan sonraki süreçte Kaz Dağları bölgesinde yeni bir maden ruhsatı vermemesini istedi.

Türkiye'nin adeta bir bor denizi üzerinde olduğunu vurgulayan Şahin, katma değeri yüksek bor ürünleri elde edilmesi yönünde sanayi tesislerinin inşa edilmesi için planlamalar yapılması gerektiğini kaydetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay raporlarına işaret ederek, "ülke kaynaklarının elektrik dağıtım şirketlerine peşkeş çekildiğini" söylemesi, komisyonda kısa süreli tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekilleri, Yavuzyılmaz'ın bu iddiasına tepki gösterdi.

-"Kamu spotları geç saatte yayımlandığı için geniş izleyici kitlesine ulaşamıyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, enerji tüketiminde bilinç oluşması için hazırlanan kamu spotlarının geç saatte yayımlanması nedeniyle geniş izleyici kitlesine ulaşılamadığını ifade etti.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da yönlendirilen ülkeden, yöneten ve yönlendiren ülke haline geldiğini belirten Aydemir, çalışmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teşekkür etti.

Aydemir, Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz keşfini gerçekleştirenlere teşekkür edilmesi gerekirken, bazı muhalefet milletvekillerinin bunu küçümsediğini söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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