2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

11.11.2020 22:59
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, son 10 yıl ortalamasına bakıldığında yıllık 40-45 milyar dolar arasında enerji ürünleri ithalatı olduğunu belirterek, "Cari açığın temel sebebi belki enerji ithalatı değil ama bize düşen sorumluluk açısından baktığımızda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, son 10 yıl ortalamasına bakıldığında yıllık 40-45 milyar dolar arasında enerji ürünleri ithalatı olduğunu belirterek, "Cari açığın temel sebebi belki enerji ithalatı değil ama bize düşen sorumluluk açısından baktığımızda buradaki iyileştirmenin cari açığa doğrudan katkısı olacağını söyleyebiliriz. Onun için AK Parti hükümetleri 2003'ten bu yana, enerjinin kesintisiz ve kaliteli olması, azami ölçüde yerli kaynaklardan sağlanmasına son derece önem verdi." dedi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin birincil enerji kaynakları açısından hala dışa bağımlı olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, elektrik enerjisi olarak bakıldığında son yıllarda yerli ve yenilenebilir enerjiye ağırlık verildiğini vurguladı.

Dönmez, Türkiye'nin, son 10 yıl ortalamasına bakıldığında yıllık 40-45 milyar dolar arasında enerji ürünleri ithalatı olduğuna işaret ederek, "Cari açığın temel sebebi belki enerji ithalatı değil ama bize düşen sorumluluk açısından baktığımızda buradaki iyileştirmenin cari açığa doğrudan katkısı olacağını söyleyebiliriz. Onun için AK Parti hükümetleri 2003'ten bu yana enerjinin kesintisiz ve kaliteli olması, azami ölçüde yerli kaynaklardan sağlanmasına son derece önem verdi." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin maden çeşitliliği ve zenginliği açısından birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda olduğunu, ancak ekonomik ve çevresel nedenlerle bazı madenlerin işlenip üretilemediğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 10-12 milyar dolarlık altın ithal edildiğine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Buna karşılık 5-6 milyar dolar ihracatımız var. Kuyumculuk sektörümüz oldukça gelişmiş durumda. Bir kısmını ham altın alıyoruz, katma değer oluşturarak satıyoruz. Bunun yanı sıra merkez bankaları, rezerv para gibi banknot saklama yerine altını da bir miktar saklar duruma geldiler. Bir de milletçe düğün, dernek, takı ve hediyeleşmeyi seviyoruz. Bu açıdan da ithalatta temel nedenlerden biri bu. Yıllık 160 ton altın ithalatımız var. Altın, 2000'li yıllara kadar neredeyse kilolar mertebesinde bakır ve gümüş madenciliği yapanlarda yan ürün olmuş. Geçen yıl üretim tarihinin rekoru 38 ton ile kırıldı. Bu sene 44-45 tonlara çıkacağız inşallah. Toplamda 200 tonluk ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yüzde 25'ini üretir durumdayız. Potansiyelimiz var."

Fatih Dönmez ayrıca, Türkiye'de üretilen altınlarda devlet payının alındığını, üretilen altından sonra paranın tamamının yurt dışına çıkarılması gibi bir durum olmadığını vurguladı.

Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği şehirlerde "Orada başka faaliyet yürütülemez" gibi birtakım tepkilerin olduğunu belirten Dönmez, "Bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin güvenlik eleştirilerinde Çernobil ile karşılaştırılmasının uygun olmadığına dikkati çekerek, "Bugün Fransa elektriğin yüzde 70'ini oradan karşılıyor. Demirden korkan trene binmez. İlgili kurallara uyulmalı. Çernobil zaten birinci nesil bir santraldi. Akkuyu'da '3 plus' santrallerden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Dönmez, Karadeniz'de 405 milyar metreküplük rezervin keşfedildiği doğal gaz sahasına yakın bir noktada Romanya'nın gaz keşfettiğini, ancak keşfin fizibil olmaması nedeniyle çalışmalardan vazgeçildiğini öne süren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sorusunu, "Bildiğim kadarıyla Romanya'da yatırımı yapan firma ile devlet düzenleme kurumu arasında bir müzakere var. Orada 30-40 milyar metreküp rezerv buldular ve bizim sahamıza da yakın. Fizibil bulunup bulunmadığı onların bileceği iş. Bizimki fizibil onu soruyorsanız. Nasıl bulduysak, çıkartmasını da biliriz Allah'ın izniyle." diye yanıtladı.

Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı
Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı         
22:39
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber         
21:49
İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu         
21:19
Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
Beyaz Saray'a geçiş hazırlığı! Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi Beyaz Saray'a geçiş hazırlığı! Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi         
19:57
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 23:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei