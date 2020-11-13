2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
- Kaynak: AA
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