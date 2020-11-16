Son dakika haberi | Varank: "(Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak" - Son Dakika

Son dakika haberi | Varank: "(Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak"

16.11.2020 21:35

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar ülkenin karar verdiğini belirterek, "Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar ülkenin karar verdiğini belirterek, "Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Burada tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar kendi kararımızı verdiğimiz bir otomobil projesinden bahsediyoruz. Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz. Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak. 2026'da yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak. Dünyada elektrikli otomobillerin tamamında elektrik motorlarının ve pil teknolojilerini birkaç firmadan geldiğini görüyoruz ama Almanya'da 'Bunun içindeki piller niye Çin'den geliyor?' diye soran yok."

Varank, projenin Türkiye'deki otomobil endüstrisini dönüştüreceğine inandıklarını vurgulayarak, bu projeye Türkiye'den start-up'ların dahil edildiğini, onların teknolojilerini tüm dünyaya satmaya başlayacaklarını ifade etti.

Kendilerinin 18 yılık iktidar döneminin vesayetle mücadele ile geçtiğini dile getiren Varank, "Bizimle kıyaslamaya çalıştığınız ülkelerin hangisinde darbe teşebbüsü oldu, e-muhtıralar yaşandı? Biz bunlarla mücadele ederken Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi savaşı verdik, ülkemizi büyütmeye, muasır medeniyetler seviyesine getirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Varank, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli projeleri devreye aldıklarını anımsatarak, 2 model fabrikanın açıldığını, Gaziantep, Konya ve Kayseri'de de bu fabrikaların açılışa hazır halde olduğunu söyledi.

Tersine beyin göçüne yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, program ile 127 araştırmacının ülkeye kazandırıldığını, 100 araştırmacıyı daha Türkiye'ye getirmek için programı tekrar uygulamaya alacaklarını bildirdi.

"SEGE bilimsel verilere dayalı"

Varank, Türkiye'deki Ar-Ge, bilim ve araştırma ekosisteminin gayet verimli olduğuna ve son dönemde tüm dünyanın ilgisini çektiğine inandığını söyledi.

Bilim insanlarının yurt dışına gitmesinden rahatsız olmadıklarını dile getiren Varank, "Bilim insanları yurt dışına gidebilir, çalışma yapabilir, yeter ki memleketlerini unutmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, bakanlığın borç verme kalemleriyle ilgili soruya değinerek, sanayi bölgelerinde uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin kullandırıldığı bilgisini verdi.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) araştırmasının Türkiye'deki illerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla yapıldığını belirten Varank, "Ülkemizde daha önce de SEGE çalışmaları yapılmış. İl ve ilçe SEGE çalışmaları birçok kamu kurumu tarafından kullanılan veriler. Bu çalışmalara göre bakanlıklarımız uygulamalarını yapıyor. Biz tamamen bilimsel verilere dayalı çalışma yapıyoruz. Asla siyasi bir değerlendirmemiz olmuyor." diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde il ve ilçe SEGE çalışmalarının tekrar güncelleneceğini belirterek, tek başına bir ilçenin değerlendirip sıralamasını ve kırılımdaki yerini değiştirmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

"Bölge Kalkınma İdareleri ekonomik aktivitelere katkı sağlıyor"

Bölge Kalkınma İdarelerinin asıl görevinin izleme yapmak olduğunu ifade eden Varank, zamanla bu idarelerin bölgelerinde etki oluşturacak ekonomik aktivitelere de katkı sağladığını söyledi.

Varank, kalkınma ajanslarının da bölgelerindeki potansiyeli ortaya çıkartmak için en doğru projeleri tespit edip buralara proje bazlı destekler vermek için kurgulanmış bir yapı olduğunu anlattı.

Bu yapıların verimli şekilde çalıştığını belirten Varank, "Bunların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlanmış olması da farklı bir hava oluşturdu. Hem diğer bakanlıklarla ilişkilerde daha sağlıklı bir yapıyı kurmuş olduk hem de burada istihdam, ekonomi oluşturacak işlerde bunların katkı sağlaması bölgelerinde verimli sonuçlar ortaya çıkartıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Sayıştay raporlarına yönelik yapılan eleştirilere ilişkin, raporlardaki verimsiz veya başarısız projelerle ilgili cezai sorumlulukları gerektirecek şekilde adımlar atıldığının bilgisini verdi.

Yeşil Yol Projesi'nin Doğu Karadeniz'de yeni bir yol yapılanması olmadığına vurgu yapan Varank, projenin eski kullanılan yolların güncellenmesi, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi olduğunu bildirdi.

Varank, bölge insanının bu yollardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Danıştay burada bir karar aldı ve biz bu karara uyduk. Bu sene Yeşil Yol Projemizi uygulamadık. Danıştay'da davayı takip ediyoruz. Bu yanlış bir proje değil. Projeyi, Danıştay süreçlerinde başarılı olunursak uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

(Bitti)

Son dakika haberi | Varank: (Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
Son dakika haberi | Varank: (Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
Son dakika haberi | Varank: (Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
Son dakika haberi | Varank: (Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak

Mustafa Varank, Ekonomi, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Varank: '(Türkiye'nin Otomobili Projesi) Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak' - Son Dakika Ekonomi


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