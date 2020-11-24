Çavuşoğlu: "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek"

24.11.2020 21:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya meselesine ilişkin, "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,? Libya meselesine ilişkin, "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek. Yine Siyasi Diyalog Forumu'nda da bu gündeme geldi. Oradan yapılan açıklamayı da gördünüz. Dolayısıyla bizim açıklamalarımız, anlaşmalarımız onların geleceği için de faydalı. Deniz Yetki Anlaşmaları olsun, diğer anlaşmalar olsun. Dolayısıyla burada bir risk yok. O konuda rahat olunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.? Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığındaki atamalara ilişkin yöneltilen bir soruya, bakanlıkta "ekipçilik" yapılmadığı yanıtını vererek, "Ekipçiliği kaldırdım. Adam kayırmacılığı kaldırdım. Her mensubumuz dünyanın her yerine gidiyor. Eskiden belirli seçilmiş bir grup sadece Avrupa ülkelerine, Batı'ya giderdi. Şimdi Afrika'ya da gidiyor, döndükten sonra en iyi yerlere de geliyor." dedi. Türkiye'nin Ahıska Türklerine yönelik politikasıyla ilgili yöneltilen eleştirilere de cevap veren Çavuşoğlu, "Ahıskalıları unuttuğumuzu kim söyledi size? Ben 2003'ten beri adeta geri dönemedikleri için kendimi Ahıska Türklerine adamış bir siyasetçiyim." diye konuştu. Çavuşoğlu, Libya konusuna ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek. Yine Siyasi Diyalog Forumunda da bu gündeme geldi. Oradan yapılan açıklamayı da gördünüz. Dolayısıyla bizim açıklamalarımız, anlaşmalarımız onların geleceği için de faydalı. Deniz Yetki Anlaşmaları olsun, diğer anlaşmalar olsun. Dolayısıyla burada bir risk yok. O konuda rahat olunuz." - Dağlık Karabağ meselesi Çavuşoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Benim hayalim var; Türkiye'nin, 'Kardeş Azerbaycan' dediği gibi 'Kardeş Ermenistan da diyebilmesidir." sözlerine karşılık, "Bugüne kadar Ermenistan Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilsin dediniz mi? Hiçbir zaman 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı, Ermenistan buradan çekilsin' demediniz." ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bundan sonra müzakerelerin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın da bunu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yerinde denetleme, inceleme, raporlama ve gereken adımları atma, tedbirleri alma konusunda Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladığı bilgisini paylaştı. Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu, farklı ateşkes anlaşmalarını ise Ermenistan'ın bozduğunu ifade etti. - "Başkasının topraklarında saltanat kalıcı olmaz" Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse ve normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte karar vereceğiz, birlikte adım atacağız. Bunu hiç kimse yadırgamasın. Normalleşme olursa en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz." dedi. - "ABD ile diyalogdan yanayız ama her dayatmayı kabul etmeyiz" ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile dış politikanın değişip değişmeyeceği sorusu üzerine Çavuşoğlu, dünyanın çok değiştiğini, tam kestirmenin zor olduğunu söyledi. İlişkilerde ise köklü değişiklik olmayacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Yanı başımızdaki PKK'yı Obama döneminde desteklemeye başladılar. Trump da bunu devam ettirdi. FETÖ meselesi o zaman da öyleydi, Trump geldi, maalesef değişmedi. Her görüşmede soruldu. Bu işin peşini tabii bırakmayacağız." dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilişkileri geliştirmek için diyalogdan yana olduğunun altını çizerek, "Ama Amerika'nın her dayatmasını kabul edeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının bütçeleri komisyonda kabul edildi. (Bitti)

Çavuşoğlu: Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek
Çavuşoğlu: Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek
Çavuşoğlu: Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek
Çavuşoğlu: Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Libya, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek' - Son Dakika


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