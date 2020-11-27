2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

27.11.2020 16:27
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti'nin, bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardığını, yüzde 100 halkın bütçesi haline dönüştürdüğünü belirtti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti'nin, bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardığını, yüzde 100 halkın bütçesi haline dönüştürdüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ekonomideki kötü gidişin en önemli sorumlusunun hükümet olduğunu savundu.

"Dünyayı etkisi altına alan pandemi bizi de etkiledi." gibi mazeret olamayacağını söyleyen Şener, ekonomideki kötü gidişin, son yılların eseri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de ekonomik krizin, pandemi başlamadan önce çıktığını ileri süren Şener, "Daha önceki hiçbir kriz 1 yılı geçmezken 2018 krizi 1,5 yılını buldu ve ülke ekonomisi pandemiye krizle birlikte yakalandı." dedi.

Bütçede faiz ödemelerinin 180, bütçe açığının 245 milyarı bulduğuna kaydeden Şener, bütçe açıklarının ise milli gelirin yüzde 5'ine ulaştığını aktardı.

Şener, bu durumun bütçe dengesi açısından sağlıklı olmadığına işaret etti.

Bugün milli gelirin ulaştığı noktanın, bundan 7 yıl önceki milli gelir düzeyinin 250 milyar dolar altında olduğunu ileri süren Şener, ekonominin, 7 yıldır küçüldüğünü iddia etti.

Türkiye'nin yıllardır orta gelir seviyesinden ileri gelir seviyesine geçemediğini, patinaj yaptığını dile getiren Şener, "İhracatta büyük kayıplar var. Hiçbir kriz ortamında dış ticaret dengesi, cari açık bu kadar bozuk çıkmamıştır." diye konuştu.

"Bu bütçe şatafat bütçesi"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2021 bütçesinin "şatafat" ve "yandaşların bütçesi" olduğunu savundu.

Olağanüstü şartların, olağanüstü tedbirleri gerektirdiğini söyleyen Paylan, "Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlara keyif çayı veriyor ya, o çayı yandaşlar içiyor." dedi.

Kamu-özel iş birliği projeleriyle köprü-otoyol projeleriyle yandaşların, dolar ve avro bazında garanti ödemelerine sahip olduğunu ifade eden Paylan, "Kovid-19 şartlarındayız ve bir arkadaşımız ayakkabı satıyor değil mi? Günde 50 çift ayakkabı satıyorsa bu, 5 çifte düşüyor. Zarar ediyor. Ama bu müteahhitler çok şanslılar. Çünkü hükümet onlara garanti vermiş." şeklinde konuştu.

2021 bütçesinin "faiz bütçesi" olduğunu iddia eden Paylan, "180 milyar lira diyorlar ama en az 240 milyar lira faiz ödeyecekler. Çünkü yüzde 11'e göre faiz hesabı yapıldı ama şu anda yüzde 15 ve yüzde 17-18'e yükselecek. Ülkemiz bir faiz, enflasyon, kur sarmalına girdi. AKP döneminde ilk kez bütçenin bir numaralı bakanlığı faiz bakanlığı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgının etkisine Türkiye ekonomisi de maruz kaldı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonominin yüksek büyüme patikasına girdiği bir dönemde, dünya ekonomilerini sarsan Kovid-19 salgınının etkisine Türkiye'nin de maruz kaldığına dikkati çekti.

Salgın nedeniyle nisan ayında dip yapan ekonomik göstergelerin, alınan önlemlerle sonraki aylarda toparlandığını aktaran Kalaycı, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüksek oranda büyüme beklendiğine işaret etti. Kalaycı, "Türkiye ekonomisi zorlu dalgalanmalara maharetle direndi, gerekli önlemleri zamanında ve cesaretle aldı, almaya devam ediyor." dedi.

Kalaycı, ekonomiyle ilgili karşılaştırmalar yapılırken, Türkiye'nin bekasına yönelik saldırılar, dayatmalar, yaşanan darbe girişimi, terör saldırıları ile verilen mücadelenin getirdiği ekonomik maliyetin de dikkate alınması, Türkiye'nin, işgalin, bölünmenin eşiğinden döndüğünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Temmuz 2018'de topladığımız verginin yüzde 10,5'ini faize yatırıyormuşuz. Şu anda yüzde 20'sini yatırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin, 1990'lı yıllarda devletin en büyük sorunu olan kamu açığı sorunuyla 2020'de tekrar karşılaştığını ileri süren Usta, "İvedi tedbirler alınmazsa bu kemikleşir. Zaten şu an öngörüleriniz de kamu açığını çok fazla düşürme şeklinde değil. 2023'te bile 'Yüzde 4'e düşüreceğiz.' diyorsunuz. Bunun daha iddialı olması gerekir." şeklinde konuştu.

"2021 yılı bütçesi tüm Türkiye'nin bütçesi"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 yılı bütçesinin misyonunun, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle siyasi ve ekonomik bakımdan küresel yeniden yapılanma sürecinde, Türkiye ekonomisinin yoluna güçlenerek devam etmesi olduğunu söyledi.

18 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 2021 bütçesinin, tüm Türkiye'nin bütçesi olduğunu belirten Çelebi, "AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkardı. Yüzde 100 halkın bütçesi haline dönüştürdü." dedi.

Küresel anlamda son birkaç yılda üretim, yatırım ve uluslararası ticaretteki toparlanmaya bağlı olarak Türkiye'nin yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansını gerçekleştirdiğini belirten Çelebi, 2018'de bu büyüme oranının yüzde 2,6'ya gerilediğini hatırlattı.

2019'un son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık büyüme oranının yakalandığını ancak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9'luk daralmaya şahit olunduğunu ifade eden Çelebi, ABD'yle Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit'e ilişkin belirsizlikler, artan ticari ve jeopolitik gerginlikler, en önemlisi Kovid-19 pandemisinin, bu daralmanın nedenleri arasında yer aldığını aktardı.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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