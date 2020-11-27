2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

27.11.2020 19:29
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti olarak 18 yıldır istikrarın zeminini oluşturduklarını, Türkiye'nin terörle mücadelede en başarılı dönemini yaşadığını belirtti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti olarak 18 yıldır istikrarın zeminini oluşturduklarını, Türkiye'nin terörle mücadelede en başarılı dönemini yaşadığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, dünyada ve bölgede tarihi bir yeniden yapılanma sürecinin sancılarının yaşandığını söyledi.

Siyasi ve ekonomik değişim dalgasının, sınırlarını aşan sonuçlar doğurarak etki alanını ve gücünü artırdığını dile getiren Erim, "Türkiye'yi son 18 yılda tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla tanıştıran bir yönetim olarak ülkemizi yeni döneme hazırlamanın da en başta gelen görevimiz olduğu inancıyla hareket ediyoruz." dedi.

Geçmişte devlet içine çöreklenen vesayetin ve kullandığı araçların tüm izlerinin artık tarih olduğunu ifade eden Erim, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm engelleri aşarak gerçekleştirdiğimiz değişim ve reform başarılarımızı 18 yıldır sürdürdük, sürdürüyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar hep adalet ile kalkınmayı, hukuk ile ekonomiyi, özgürlük ile güvenliği birbirini tamamlayan iki olgu olarak kabul eden bir anlayışla milletimizin huzurunda olduk." diye konuştu.

Erim, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, sosyal güvenlikten çevreye her alanda tarihi reformları uygulamaya koyduklarını, bunun en önemlisinin, doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu kaydetti.

"İtibar devletin beytülmalinde olur"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Koskoca bir saray varken dışarıda binalar alan, kiralayan Cumhurbaşkanlığı israfa en dibine kadar batmıştır." dedi.

İtibarın gösterişte değil, devletin beytülmalinde olacağını belirten Oral, "Anlaşılan o ki Hazreti Ömer'in şahsı için ayrı, devlet için ayrı mum yakmasında anlam kazanan itina ve dikkat sizin için örnek olma vasfını yitirdi. Bu hatalardan süratle dönülmeli." diye konuştu.

Oral, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme ortak akılla dönerek radikal tasarruf tedbirleri almanın, Türk milleti için hem iktidarın hem de kendilerinin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin "Günlük 10 milyon harcanıyor, israf ediliyor." diye yaygara koparanları, devlet itibarını düşünmeye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlıklarının bütçeleri karşılaştırıldığında her şeyin ortada olduğunu söyleyen Çilez, "Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, yalnızca Cumhurbaşkanımızın özel harcamaları gibi algı oluşturacak şekilde sunulması siyasi itibar cellatlığı, adi bir kurnazlıktır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş yok"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da uygulandığı süre içinde etkinliği görülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet nazarında da karşılık bulduğunu belirterek "Bundan dönüş olmayacaktır." dedi.

Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi, daha güçlü olması için, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esasında ekonomik ve sosyal olarak süratle yol alınabilmesi için atılacak reformist adımların ülkenin gücüne güç katacağını vurgulayan Aksu, "Türkiye, bölgesel ve küresel gelişmelerin dayattığı risk ve tehditleri bertaraf ettiği, fırsat ve imkanları değerlendirdiği, milli kaynaklarını harekete geçirdiği takdirde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebilecek, lider ülke ve küresel bir güç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, döviz kurundaki artışın önünün alınamadığını savunarak, "Her geçen gün enflasyon oranları artıyor, günümüzde işsizlik oranları rekor kırıyor." diye konuştu.

Ekonomik krizin, Kovid-19 salgınıyla ekonomik buhrana dönüştüğünü öne süren Bülbül, "Yurttaşlar ciddi ekonomik problemler yaşarken ve geçim derdi içindeyken kamu kaynaklarımızın nereye harcandığını ne yazık ki bilemiyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim tarzı yok. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğaza rağmen israf, yönetim tarzı haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Muhalefet konuşacak, iktidar iş yapacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, bütçe görüşmelerinde uzun uzun müzakereler yapıldığını söyleyerek, "Tabii ki muhalefet konuşacaktır, iktidar da iş yapacaktır. Bizim yaptığımız işler ortadır." dedi.

AK Parti olarak 18 yıldır istikrarın zeminini oluşturduklarını, Türkiye'nin terörle mücadelede en başarılı dönemini yaşadığını belirten Cora, "Muhalefet partilerinin hiçbiri ne PKK'ya terör örgütü diyebildi ne de FETÖ'yle yapılan mücadele noktasında bir duruş ortaya koydu. Dün Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü hainlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu yargı kararını dahi yorumlamaktan aciz bir duruma düştüler." diye konuştu.

Cora, bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da ekonomideki tedbirleri aldıklarını, üretim çarklarının devam etmesi için mücadele ortaya koyduklarını vurguladı.

Bu arada konuşmasında "Türkiye'de imam açığı var." diyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Papaz açığı da var." demesi üzerine, komisyonda tebessüm ettiren anlar yaşandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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