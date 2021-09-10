2021 Yılı Eylül Ayı İlçe Şefleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede de hizmet kalitesini en üst noktada tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı Eylül ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, daire başkanları ve ilçe şefleri katıldı.

"Daha iyi hizmet için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, sözlerine Manisa'nın ve 17 ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlayarak başladı. Genel Müdür Aslay, "İlçe şeflerimiz ile gerçekleştirdiğimiz aylık değerlendirme toplantılarımızda ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz yatırımların süreçleri ile ilgili bilgi alıp, gerekli çalışmaların yapılması için talimatlar veriyoruz. 17 ilçede de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebilmek adına ilçe şeflerimizle koordineli bir şekilde iletişim halindeyiz.Manisa'mıza daha kaliteli hizmet sunmak için koordineli çalışmalarımızın önemi çok büyük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda bugüne kadar birçok başarılı projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşımıza daha iyi hizmet için her zaman birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.