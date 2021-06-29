2021 yılı içerisinde Nintendo Switch'e gelecek oyunlar listesi - Son Dakika

E3 2021 etkinliğinde oyuncular tarafından en çok ilgi gören , yaptığı sunumla The Legend of Zelda'dan Metroid Dread'e kadar birçok yeni yapım duyurdu. Oyun piyasasında Nintendo satışlarının artmasıyla birlikte Square Enix, Activision ve Sega gibi dev firmalar oyunlarını Switch'e de çıkarmayı ihmal etmiyor.
Pokemon, Mario, Sonic gibi birçok franchise'ın kontrolünü elinde bulunduran Nintendo Switch, Zelda gibi büyük beğeni toplayan yapımlar da çıkarabiliyor. Ülkemizde çok yaygın kullanılmasa da Switch, dünya genelinde 80 milyon üzeri satış rakamına ulaştı. İşte 2021 yılı içerisinde Nintendo'ya gelecek oyunlar listesi:
Yaz aylarında gelecek oyunlar
Doki Doki Literature Club Plus – 30 Haziran
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 9 Temmuz
The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 16 Temmuz
NEO: The World Ends With You – 27 Temmuz
The Great Ace Attorney Chronicles – 27 Temmuz
No More Heroes III – 27 Ağustos
Outer Wilds – henüz belirtilmedi
Sonbaharda gelecek oyunlar
Sonic Colors: Ultimate – 7 Eylül
WarioWare: Get It Together – 10 Eylül
Life is Strange: True Colors – 10 Eylül
Diablo II: Resurrected – 23 Eylül
Super Monkey Ball Banana Mania – 5 Ekim
Metroid Dread – 8 Ekim
Guardians of the Galaxy: Cloud Version – 26 Ekim
Mario Party Superstars — 29 Ekim
Kasım ve Aralık ayında gelecek oyunlar
Just Dance 2022 – 4 Kasım
Shin Megami Tensei V – 12 Kasım
Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl – 19 Kasım
Advance Wars 1 ve 2: Re-Boot Camp – 3 Aralık
Danganronpa Decadence – henüz belirtilmedi
Yukarıdaki oyunların yanısıra Splatoon 3, Pokemon Legends Arceus, Project Triangle Strategy'nin net bir çıkış tarihi olmamakla birlikte 2022 yılında geleceği açıklandı. Özellikle PC ve PS piyasasında oyun fiyatlarının 70-80 euro bandına çekilmesiyle birlikte oyuncular hem daha ucuz oyunlara sahip hem de daha kolay kullanımı sebebiyle Nintendo Switch'e yönelmeye başladı. Legend of Zelda'nın ikinci oyunuyla birlikte Nintendo satışlarının tavan yaptığını görebiliriz. Oyunlar hakkında yapılan duyurulara ulaşabilirsiniz.
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