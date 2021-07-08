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2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

08.07.2021 23:07
2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Rize İli 2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi.

Rize İli 2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantılarının 2021 yılı III. Dönem Toplantısı, Vali Çeber başkanlığında yapıldı.

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen, sekretaryası İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülen toplantıya, Vali Yardımcısı Bayram Sağır, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Çeber, toplantının açılışında yaptığı açıklamada; " Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi, 2021 yılı II. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve bu yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır.

İlimizde 2021 yılı II. döneminde; ulaştırma-haberleşme sektöründe 72, eğitim sektöründe 10, turizm sektöründe 17, tarım sektöründe 70, enerji sektöründe 47, imalat sektöründe 16, konut sektöründe 8, sağlık sektöründe 13 ve diğer kamu hizmetleri (iktisadi-sosyal) sektöründe 126 olmak üzere toplam 379 proje ve iş yürütülmüştür.

Yürütülen 379 adet projenin ve işin toplam tutarı 16 milyar 440 milyon 718 bin TL olup bu projelere önceki yıllarda 5 milyar 927 milyon 170 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri ise 3 milyar 774 milyon 540 bin TL'dir

2021 yılı II. Döneminde yürütülen 379 adet projenin 36'sı (%10, 3) bitirilmiştir. 244 adet (%64, 3) proje üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup 49 adet (%12, 9) proje ve işin ihalesi beklenilmektedir. 49 adet (%12, 6) iş ve proje henüz başlamamıştır.

Yatırımcı kuruluş temsilcileri 2021 yılı II. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırım ve iş programlarını sırasıyla kurulumuza sunacaktır. İl koordinasyon kurulumuzun 2021 yılı III. Toplantısının ilimiz yatırımları açısından hayırlı olmasını diliyorum. " İfadelerini kullandı.

Vali Çeber'in, açıklamalarının ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile devam etti.

Yatırımcı, Rize, AFAD, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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