2021 Pony ligine çocuklar bayılacak - Son Dakika

2021 Pony ligine çocuklar bayılacak

12.03.2021 16:18
2021 Pony ligine çocuklar bayılacak, System.String[]

2021 yılı PONY ligi 6-7 Mart ile 26-27 Haziran tarihleri arasında 8 farklı etapta yapılacak.

2021 yılı PONY ligi 6-7 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yer alan Tulya Kurtulan Atlı spor Kulübü'ndeki yarışmalar Türkiye Binicilik Federasyonu'nun himayesinde gerçekleşti. Büyük bir coşku ve ilgi ile takip edilen ilk yarışma sonunda başarılı olan binicilere kupa, kurdele ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrı tarihlerde toplamda sekiz farklı binicilik kulübünde yapılacak olan yarışmalarda yaşları 3 ila 14 arasındaki onlarca binici yarıştı. 2021 yılı PONY ligi 6-7 Martile 26-27 Haziran tarihleri arasında 8 farklı etapta yapılacak.

Biniciliğin temelini oluşturan engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık, atlı cimnastik ve üç günlük yarışma gibi disiplinlerden bir tanesi olan Pony branşı sayılan bu branşların temeli sayılıyor.

Pony yarışmalarının amacı, çocukların rekabet ortamında yarışmaları değil, binicilikle ilgili tüm aktiviteleri öğrenmeye ve eğlenerek katılmaya teşvik etmektir.Alkuzu Binicilik Okulu Antrenörü ve 2021 Pony ligi sözcüsü Figan Ersan: Pahalı bir spor dalı olarak bilinen biniciliği ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılmak amacıyla organize ettikleri "2021 Pony Ligi"ni özellikle pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kalan ve biniciliğe yeni başlamış çocukların binicilikle ilgili tüm aktiviteleri açık havada eğlenerek öğrenmesi, yarışması ve sosyalleşmesi için büyük fırsat olarak gördüklerini belirtti. Ersan yarışmalarda Fransız Binicilik Federasyonu'nun oyun pedagojisi dahilinde gerçekleştirilen bir yarış animasyonu olan Equifun (Atlı Eğlence ) ve çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde binici ve at ikilisinin denge, uyum, yumuşaklık esasları dahilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran bir yarışma olan Engel Atlama olmak üzere iki bölümün olduğunu söyledi.

Yıllardır binici kulüplerinin az sayıda binicisi ile kendi bünyelerinde düzenlediği yarışmaları bu yıl sekiz kulübün oluşturduğu bir lig'e dönüştürdüklerini belirten Figan Ersan,geniş bir katılım ile organize edilen yarışların binicilik sporu için çok önem arz ettiği ifade ederek Pony'de çocuk kol bacak hareketlerini koordine eder, ayrıştırır ve dengeler bu onun motor gelişimi için iyidir. İleri bakmak için dik durur bu onun karın ve sırt kaslarını geliştirerek bu onun büyümesi için iyidir. Açık havada fiziksel faaliyetler yapar bu onun kalp ve ciğer sistemi için faydalıdır, binicilik kulübünde birçok çocuk ile bir aradadır bu da onun sosyalleşmesi için en keyifli ortamdır görüşünü dile getirdi.

2021 Pony ligine çocuklar bayılacak

basın bultenleri, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Spor 2021 Pony ligine çocuklar bayılacak - Son Dakika Spor


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