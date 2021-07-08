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2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Sonu Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika

2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Sonu Yatırımları Değerlendirildi

08.07.2021 22:07
2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Sonu Yatırımları Değerlendirildi, System.String[]

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

2021 yılı yatırım uygulamaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı ve yapılacak çalışmalarda iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususların görüşüldüğü toplantıya; Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan Vali Yavuz, 2021 yılına ait yatırım verilerini paylaştı: "Kocaeli ilinde, 2021 yılında, kamu kurumları ve belediyelerin yatırım programlarında toplam 440 proje bulunmaktadır. Altı aylık dönem sonu itibarıyla biten proje sayısı 45, devam eden proje sayısı 298, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 49, henüz başlanamayan proje sayısı ise 48'dir. 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 15 milyar 915 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenek toplamı ise 4 milyar 373 milyon TL'dir. Altı aylık dönem sonu itibarıyla bu ödenekten yapılan harcama toplamı 1 milyar 203 milyon TL'dir. Yılın ilk altı ayında yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı yaklaşık %28'dir.

2021 yılı ödeneğinin yüzde 64'ü Merkezi Yönetim Bütçesine, yüzde 36'sı mahalli idarelere aittir. Ödeneğin yüzde 47'si ulaştırma sektörüne, yüzde 27, 3'ü hizmet binaları, teknolojik araştırma, kentsel ve kırsal altyapı gibi yatırımları ifade eden DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) sektörüne, yüzde 12, 4'ü enerji sektörüne, yüzde 7'si eğitim sektörüne, yüzde 5, 3'ü sağlık sektörüne ayrılmıştır. Diğer sektörlere ise yüzde 1'lik pay düşmektedir.

Hizmet Etmek İçin Buradayız, Rahat Etmek İçin Değil

Ödeneklerimizi daha etkin kullanmamız lazım diyen Vali Yavuz, ikinci altı ayda hem maddi hem fiziki gerçekleşmeyi daha üstlere çekmeliyiz dedi.

Konuşmaların devamında ise Vali Yavuz: "Özellikle yılın ikinci yarısında tüm bölge kuruluşlarının ve yatırımcı kuruluşların performanslarının artmasını bekliyorum. Bununla ilgili bizden bir beklentiniz varsa bir sorununuz varsa biz her daim yanınızdayız. Fiziki gerçekleşme oranı yüksek olan yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması, yatırımların kontrol, denetim ve takiplerinin yapılması, sorunların yerinde izlenerek zamanında çözülmesi, hizmet kalitesine bağlı kalarak kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak suretiyle maliyetleri azaltıcı tedbirlerin alınması konusunda kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımı belirtmek istiyorum. "

Aşılarımızı Olalım, Normalleşme Fırsatını Kaçırmayalım

Aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Yavuz: "Aşılama çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi konusunda gayretlerinizi bekliyorum. Kocaeli olarak daha iyi noktalarda olmalı, hassasiyetimizi arttırmalıyız. Başta kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama çalışmalarını gündemlerinin ilk sırasına almalarını ve bize bu sahada destek olmalarını bekliyoruz. Eylül ayından itibaren pandemiyi gündemimizden çıkarmak ve delta varyantından uzak durmak istiyorsak aşımızı mutlaka olmalıyız. Bu konuda kasıtlı olarak oluşturulan çeşitli bilgi kirliliklerine kendimizi kaptırmayalım, çevremizdeki kişilerin ve çalışanlarımızın aşılarını yaptırmalarını önerip takibini yapalım. Yakaladığımız bu normalleşme fırsatını kaçırmayalım. Aşılama konusu ülkemiz açısından stratejik öneme haizdir. Bu konuyu bir an önce çözmeliyiz. " diyerek toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantı; İlgili kurum müdür ve yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, izleme ve koordinasyon çalışmalarının değerlendirilmesi ile sona erdi.

2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Sonu Yatırımları Değerlendirildi

Rauf Ulusoy, Yatırım, Kocaeli, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Sonu Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika


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