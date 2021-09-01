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2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti - Son Dakika

2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti

01.09.2021 13:55

- 2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Fındık, 2.

- 2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Fındık, 2.3 milyara çıkan bir tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz"

"Randıman noktasında değerlendirmelerimiz tamamen üretici lehine olacak"

SAKARYA - Türkiye'de fındık üretiminde 3'üncü sırada yer alan Sakarya'da fındık alımı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Fındık çok değerli bir ürün; ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Yaklaşık 2.3 milyara çıkan bir tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz" dedi.

Dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını elinde bulunduran Türkiye'de fındık alım sezonu başladı. Bu kapsamda Türkiye'de fındık üretiminde 3'üncü sırada yer alan Sakarya'da 2021 yılı fındık alımı, Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesinde bulunan fındık alım noktasında törenle gerçekleşti. Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, ilçelerin Ziraat Odaları Başkanları ve fındık üreticileri katıldı. Fındık alım töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2021 yılı fındık alım fiyatlarında yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite fındık için kilosunun 27 lira, Levant kalite fındık için kilosunun 26,5 lira, sivri kalite fındık için kilosunun 25,5 lira olduğunu ve alımların yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ve duaların ardından kurdele kesilerek ilk alım başladı. Bu doğrultuda üretici Necdet Karataş ise topladığı bin 300 kilogram fındığını yapılan analizler neticesinde kilosunu 27,8 liradan sattı.

Fındık, 2.3 milyara çıkan bir tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bugün fındık alım kampanyasının ilk günü. 2 hafta önce, 1 Eylül tarihi itibari ile 2021 yılı fındık alım dönemimizi başlatacağımızı ilan etmiştik. Bu yıl Batı Karadeniz'de bulunan güzel ilimiz Sakarya'da, fındığın en kaliteli yetiştiği illerimizden bir tanesi olan Sakarya'da alım kampanyasını başlatıyoruz. Fındık çok değerli bir ürün; ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Yaklaşık 2.3 milyara çıkan bir tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz. Dolayısı ile ülkemiz için çok önemli ve bu üründe üreticimizin hakkı kadar ülkemizin hakkı var, herkesin hakkı var. Bundan dolayı değerinin iyi, yüksek ve kıymetli olması önemli. Bu yüzdendir Cumhurbaşkanımız tarafından her yıl fındık fiyatları açıklanır. Bu yılda Ağustos ayının ortasında Cumhurbaşkanımız tarafından 26,5 lira levant kalite için, 27 lira Giresun kalite için ve 25,5 lira da sivri kalite için açıklama yapıldı. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz" dedi.

Randıman noktasında değerlendirmelerimiz tamamen üretici lehine olacak

2021 yılı fındık alım fiyatlarında yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre randıman noktasındaki değerlendirmelerin üreticilerin lehine olacağını belirten Güldal, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, yüzde 6 randıman hesabına göre ve malum kriterlerimiz geçmiş yıllardaki ile aynı, bunları üreticilerimiz biliyor. Aynı kriterler, bu fiyatlar ve ilave randıman ki bu sene randımanın da yüksek olduğunu biliyoruz, randıman noktasında da değerlendirmelerimiz tamamen üretici lehine olacak şekilde çalışmaları yürüteceğiz ve iyi bir sezon geçireceğimizi diliyorum" diye konuştu.

Hiçbir üreticimizin TMO'ya geldikten sonra geri dönmesini istemeyiz

Sel bölgelerindeki fındık üreticileri için imkanlar oluşturduklarını belirten Güldal, "Batı Karadeniz bölgemizde sel afeti yaşadık. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu vesile ile orada bulunan Bartın ve Kastamonu'da bulunan üreticilerimizin sıkıntı çekmemeleri için bu 2 ilimizde de bu sene alım ekipleri görevlendirdik. Bütün Toprak Mahsul Ofisine gelecek olan fındık ürününün tamamının almak için depomuz, finansımız, personel kapasitemiz ve imkanlarımız hazırdır. Hiçbir üreticimizin TMO'ya geldikten sonra geri dönmesini istemeyiz. Ama rutubet konusunda çok hassas olmak lazım çünkü yağışlı günlerden geçiyoruz. Tüm çiftçilerimiz bir şey merak ettiklerinde öncelikle Toprak Mahsulü Ofisi yetkililerinden bilgi almalarını istiyoruz. ve muhakkak TMO'dan aldıkları randımana göre ürünlerini satsınlar. Bizim fiyatımız, Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatı referans fiyattır. Bunun altında hiçbir üreticimiz fındığını satmasın, başkasına teslim etmesin" şeklinde konuştu.

49 bin çiftçiden 37 bin 158'i fındık üreticisi

Konuyla ilgili konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Fındık ülkemiz ve ilimiz için önemli bir üretim ürünü. Altın mesafesinde bir ürün ve önemli bir ihracat ürünü, dolayısı ile hem çiftçimiz hem ülkemiz için ne kadar önemli olduğu ortada. İlimiz, Türkiye'de 3'üncü üretici. Dekar başına üretilin ürün üretim performansı gerçekten yüksek. Dolayısı ile alınan dekar başına ürün oldukça yüksek ve verimli. İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 49 bin çiftçi var, bunun da 37 bin 158'i fındık üreticisi dolayısı ile ilimiz için de aslında çiftçimiz için de ne kadar önemli bir ürün olduğu ortada. Tabi ihracat olarak ta yüzde 60'ı aşkın bir ihracat ilimizden yapılıyor dolayısı ile aynı zamanda önemli bir ihracat ürünü. Son yıllarda gerek Cumhurbaşkanımızın takdirleri, gerekse Tarım Bakanlığımız ve TMO'nun çalışmaları ile gerçekten çiftçimiz hem üründen hem de verilen fiyattan son derece memnun. Önemli bir kazanç elde ediliyor zira bunu saha ziyaretlerimizde görüyoruz. Dolayısıyla her açıdan önemli bir ürünün bugün hem alım fiyatı belirlenmiş ürünün alım kampanyasını başlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar şuanda çok güzel, taban fiyat olmasına rağmen

Fındığını TMO'ya satan üretici Necdet Karataş, "2021 yılı TMO alım bu sene de bize nasip oldu ilk verim olarak. Hayırlı olmasını diliyorum, fiyatlar şuanda çok güzel, taban fiyat olmasına rağmen. Bu sadece taban fiyat, bunun yükselme ihtimali de var. İnşallah bol kazançlı ve bereketli alımlar olur. 27,80 kuruştan, 52 randımanla bin 300 kilogram fındığımı sattım" dedi.

2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti
2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti

İhracat, Türkiye, Sakarya, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021 yılı ilk fındık alımı törenle Sakarya'da gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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