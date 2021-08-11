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2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı - Son Dakika

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

11.08.2021 16:50
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı, System.String[]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü düzenlenen töreninin ardından imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü düzenlenen töreninin ardından imzalandı. En düşük ücret alan kamu işçisinin maaşına iyileştirme yapılarak 4 bin 100 TL'ye yükseltildi.

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı, ilk kez TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törene katılan Bakan Vedat Bilgin'in açıkladığı oranlara göre Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.

En düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL zam yapıldı

Anlaşmaya çalışanların emeğinin korunmasını kapsayan bir toplu sözleşme arzusu ile baktıklarını söyleyen Bakan Bilgin, "Oldukça Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şeyin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu çok düşük ücretli bir grup vardı. Bunlarda 315 bin kişiden oluşuyordu. Bunların ücretlerine aylık 500 lira bir düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 TL civarında bir düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Bu belki de seyyanen bu güne kadar yapılan en yüksek zam oluğunun altını çizmek istiyorum. Bundan sonra da işçilerimiz ile yaptığımız pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca onlarda faydalanacaklar. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz bu toplu sözleşmeden istifade elde etme fırsatı elde etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Enflasyon oranına ek ilk 6 ay yüzde 12, ikinci 6 ay yüzde 5 zam

Anlaşma sonucunda her iki taraf içinde güzel bir sonuca varıldığına dikkat çeken Bakan Bilgin, "Birinci altı ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 olmak üzere enflasyon farkı ile birlikte yüzde 21'lik bir ciddi bir zamma ulaştık. Bütün içinde bakmak lazım yani bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27.17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artıştır. Kamu aylık ücretinin 5835 ortalama ücrete ulaştığını belirtmek isterim. Tabii bu oranlar yüzde 27 ve yüzde 34 oranları oldukça ciddi bir artıştır. Bunun kamuya oldukça ciddi bir maliyeti vardır. Ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı dikkate alan, Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yüzde 3 oranında hizmet zammı yapıldı

Toplu sözleşmede sadece maaş zam oranlarının görüşülmediğini ifade eden Bakan Bilgin, "Türk çalışma hayatında bir ilk olarak toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan bir hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle orman işçileri ve geçici işçilerin kadroya alınması konusunda da bu sözleşme içerisinde bir anlayış birliğine vardık. Çeşitli sektörlerde; madenlerde, petrol iş kolunda ve şeker iş kolunda sektörün kendi iş kolunun iç sorunlarının konusunda da kapsamlı çalışma yaptık. Onlarda da çok ciddi bir düzenleme yaptık. Bütün bu oranların aynı zamanda bütün sosyal hakları da aynı ölçüde arttırdığının altını çizmek isterim. Yani bu oranlar sadece ücretlere yansımadı sosyal haklara da aynı oranda yansıdı" diye konuştu. - ANKARA

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Vedat Bilgin, Türk, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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