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2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri - Son Dakika

2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri

05.07.2021 17:10
2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri, System.String[]

2021 YILI KURBAN KESİM YERLERİADI SOYADITELADRESFAALİYETİ1Ferhat KILIÇ0532 603 67 6515 Temmuz Mah. 1476( Fırat ) Sk. No: 1Oto Park ve Oto Yıkama2Tuncay YAŞAR Yaşar Oto Yıkama0541 524 65 0515 Temmuz Mah. 1486 (7. ) Sk. No: 65Oto Yıkama3Mustafa AYDIN Aydın oto Yıkama0532 640 19 3215 Temmuz Mah.

2021 YILI KURBAN KESİM YERLERİ

ADI SOYADI

TEL

ADRES

FAALİYETİ

1

Ferhat KILIÇ

0532 603 67 65

15 Temmuz Mah. 1476

( Fırat ) Sk. No: 1

Oto Park ve Oto Yıkama

2

Tuncay YAŞAR Yaşar Oto Yıkama

0541 524 65 05

15 Temmuz Mah. 1486 (7. ) Sk. No: 65

Oto Yıkama

3

Mustafa AYDIN Aydın oto Yıkama

0532 640 19 32

15 Temmuz Mah. Halkalı Cad. No: 53/1

Oto Yıkama

4

İbrahim SOFU ARAZ OTO YIKAMA

0507 408 01 06

Bağlar Mah. 1 Sk. No: 17/2

Oto Yıkama

5

Balabey KARAGÖZ Güven Otopark

0212 550 11 25

0532 277 72 06

Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı Yolu No: 83

Oto Park ve Oto Yıkama

6

Yavuz KARAGÖZ

0535 643 42 36

Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 1

Oto Park ve Oto Yıkama

7

Kambur Otopark- Eşref KAMBUR

0505 568 02 30

Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 28

Oto Park ve Oto Yıkama

8

Hüseyin HASPOLAT

0532 668 48 96

0212 515 91 37

Fatih Mah. 1746 (21/1) Sk. No: 9

Oto Park ve Oto Yıkama

9

Adox Otopark

Adnan ÇAKIR - Mikail ÇAKIR

0532 474 62 26

Fatih Mah. Camii Cad. ile Velioğlu Cad. köşesi

Oto Park

10

Selim TUNÇ - Yusuf TUNÇ

0533 266 82 65

Fatih Mah. Velioğlu Cad. No: 124

Oto Park ve Oto Yıkama

11

Mehmet ALi KARAASLAN Umut Oto Yıkama

0532 286 34 74

Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 102

Oto Yıkama

12

Bahadır Yasin SOYLU BES Oto Yıkama

0537 874 51 47

Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 72/A

Oto Yıkama

13

Murat KARABIÇAK Göztepe Otopark

0553 244 23 84

Göztepe Mah. Karanfil Cad. No: 46/B

Oto Park - Yıkama

14

Abdulkadir YILDIRIMER King Otopark

0539 566 85 81

Göztepe Mah. Maslak Cad. 2324 (Mahir) Sk. No: 2-4

Oto Park ve Oto Yıkama

15

İbrahim Nurçin BEDİRHAN Otopark ve Oto Yıkama

0535 202 09 08

Güneşli Mah 1347 Sk. Fahrettin Paşa Camii Altı No: 34

Oto Yıkama

16

Bahattin TEKİNER MEYDAN GARAJ Otopark ve Oto Yıkama

0532 202 97 48

Güneşli Mah. 1249 Sk. No: 11

Oto Yıkama

17

Mehmet Ali KARAASLAN

0532 286 34 74

Güneşli Mah. 1297 Sk. No: 8

Oto Yıkama

18

İsmail KAVUK ÖZ Otopark ve Oto Yıkama

0546 961 66 64

Güneşli Mah. Anafartalar Cad. No: 6

Oto Yıkama

19

Cihat CANPOLAT Karadeniz Oto Yıkama

0543 475 34 52

Güneşli Mah. Fevzi Çakmak Cad. 1349 Sk. No: 29

Oto Park ve Oto Yıkama

20

Fatih DİK Kuloğlu Otopark

0533 430 22 99

Güneşli Mah. Üsküp Cad. 1303 Sk. NO: 16

Oto Park

21

Abdulkadir BİLGEN ZİRVE Oto Yıkama

0542 544 69 99

Güneşli Mah. Üsküp Cad. 1311 Sk. No: 1

Oto Yıkama

22

İsmail ÇAĞLAYAN

0533 253 71 91

0212 652 26 50

Kazım Karabekir Mah. 338 (2/15) Sk. No: 20

Otopark ve Oto Yıkama

23

Sebahattin ÇİÇEK

0541 353 41 22

KazımKarabekir Mah. 327 (8/1-D) Sk. No: 8

Oto Yıkama

24

Recep ALTINTAŞ

0538 561 44 77

Kirazlı Mah. 1054 ( Suzan ) Sk. No: 6

Oto Park

25

Veysi BAĞCI Veysi Otopark

0536 329 79 91

Kirazlı Mah. Mevlana Cad. 1236 Sk. No: 2

Oto Park

26

Şenol MARBEL Morvel Oto Yıkama

0533 950 26 50

Mahmutbey Mah Halkalı Cad No: 18

Oto Yıkama

27

Kemal ÖZLER Özler Oto Yıkama

0537 650 23 70

Mahmutbey Mah. 2500 Sk. No: 9

Oto Yıkama ve Oto Yıkama

28

Hüseyin FİDAN FDN Oto Yıkama

0530 414 09 38

Mahmutbey Mah. Hacı Bostan Cad. No: 28

Oto Yıkama

29

Nasir DEMİRCİ Ebubekir Otoparkı

0532 395 87 29

Merkez Mah. Esenler Cad. No: 48/2

Oto Park

30

Cengiz (Zeydin) SÖYLEMEZ

0532 337 02 15

Yavuz Selim Mah. 1046 (26/2A) Sk. No: 14 yanı

Oto Park ve Oto Yıkama

31

Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Camii Otoparkı Cami dernek Başkanı İbrahim ARSLAN

0539 761 14 40

Yavuzselim Mah. 1016 (26/12F) Sk. No: 4

Oto Park

32

Cihan AKKOYUN VİP Otopark ve Oto Yıkama

0544 421 06 39

Yeni Mah. 1590 Sk. No: 2

Oto Park ve Oto Yıkama

33

Kenan YILDIRIM (Layık OtoPark)

0533 232 01 01

Yenigün Mah. 612 (4. ) Sk. No: 18

Oto Park ve Oto Yıkama

34

Fatih OĞUZ

0534 518 97 13

Yıldıztepe Mah. 539 (35/16A) Sk. No: 21

Oto Yıkama

35

Şaban KANIK Huzur Oto Yıkama

0212 673 04 69

0535 246 59 75

Yüzyıl Mah. 2227 (74) Sk. No: 9/1

Oto Park ve Oto Yıkama

36

Mahsun Ölalmış Aras Otopark ve Yıkama

0534 709 25 39

Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No: 11

Oto Yıkama ve Oto Yıkama

Oluşturulma Tarihi : 05. 07. 2021 Haberler Bağcılarlı 80 Kız Öğrenci Kefken Kampı'na Uğurlandı Bağcılar Belediyesi Sporcuları, Türkiye Kick Boks... Gençler Engelliler İçin Mavi Kapak Topladı Talha Yıldız'ın İkinci Romanı Çıktı: Gece Kanunları Umut Perinçek'in ismi Bağcılar'da yaşayacak Akran Zorbalığına Karşı Resim Çizdiler Çocukların Havuz Hasreti Sona Erdi 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Göztepe, Güneşli, Aydın, Fırat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri - Son Dakika


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