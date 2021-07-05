2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri - Son Dakika

2021 YILI KURBAN KESİM YERLERİ
ADI SOYADI
TEL
ADRES
FAALİYETİ
1
Ferhat KILIÇ
0532 603 67 65
15 Temmuz Mah. 1476
( Fırat ) Sk. No: 1
Oto Park ve Oto Yıkama
2
Tuncay YAŞAR Yaşar Oto Yıkama
0541 524 65 05
15 Temmuz Mah. 1486 (7. ) Sk. No: 65
Oto Yıkama
3
Mustafa AYDIN Aydın oto Yıkama
0532 640 19 32
15 Temmuz Mah. Halkalı Cad. No: 53/1
Oto Yıkama
4
İbrahim SOFU ARAZ OTO YIKAMA
0507 408 01 06
Bağlar Mah. 1 Sk. No: 17/2
Oto Yıkama
5
Balabey KARAGÖZ Güven Otopark
0212 550 11 25
0532 277 72 06
Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı Yolu No: 83
Oto Park ve Oto Yıkama
6
Yavuz KARAGÖZ
0535 643 42 36
Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 1
Oto Park ve Oto Yıkama
7
Kambur Otopark- Eşref KAMBUR
0505 568 02 30
Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 28
Oto Park ve Oto Yıkama
8
Hüseyin HASPOLAT
0532 668 48 96
0212 515 91 37
Fatih Mah. 1746 (21/1) Sk. No: 9
Oto Park ve Oto Yıkama
9
Adox Otopark
Adnan ÇAKIR - Mikail ÇAKIR
0532 474 62 26
Fatih Mah. Camii Cad. ile Velioğlu Cad. köşesi
Oto Park
10
Selim TUNÇ - Yusuf TUNÇ
0533 266 82 65
Fatih Mah. Velioğlu Cad. No: 124
Oto Park ve Oto Yıkama
11
Mehmet ALi KARAASLAN Umut Oto Yıkama
0532 286 34 74
Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 102
Oto Yıkama
12
Bahadır Yasin SOYLU BES Oto Yıkama
0537 874 51 47
Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 72/A
Oto Yıkama
13
Murat KARABIÇAK Göztepe Otopark
0553 244 23 84
Göztepe Mah. Karanfil Cad. No: 46/B
Oto Park - Yıkama
14
Abdulkadir YILDIRIMER King Otopark
0539 566 85 81
Göztepe Mah. Maslak Cad. 2324 (Mahir) Sk. No: 2-4
Oto Park ve Oto Yıkama
15
İbrahim Nurçin BEDİRHAN Otopark ve Oto Yıkama
0535 202 09 08
Güneşli Mah 1347 Sk. Fahrettin Paşa Camii Altı No: 34
Oto Yıkama
16
Bahattin TEKİNER MEYDAN GARAJ Otopark ve Oto Yıkama
0532 202 97 48
Güneşli Mah. 1249 Sk. No: 11
Oto Yıkama
17
Mehmet Ali KARAASLAN
0532 286 34 74
Güneşli Mah. 1297 Sk. No: 8
Oto Yıkama
18
İsmail KAVUK ÖZ Otopark ve Oto Yıkama
0546 961 66 64
Güneşli Mah. Anafartalar Cad. No: 6
Oto Yıkama
19
Cihat CANPOLAT Karadeniz Oto Yıkama
0543 475 34 52
Güneşli Mah. Fevzi Çakmak Cad. 1349 Sk. No: 29
Oto Park ve Oto Yıkama
20
Fatih DİK Kuloğlu Otopark
0533 430 22 99
Güneşli Mah. Üsküp Cad. 1303 Sk. NO: 16
Oto Park
21
Abdulkadir BİLGEN ZİRVE Oto Yıkama
0542 544 69 99
Güneşli Mah. Üsküp Cad. 1311 Sk. No: 1
Oto Yıkama
22
İsmail ÇAĞLAYAN
0533 253 71 91
0212 652 26 50
Kazım Karabekir Mah. 338 (2/15) Sk. No: 20
Otopark ve Oto Yıkama
23
Sebahattin ÇİÇEK
0541 353 41 22
KazımKarabekir Mah. 327 (8/1-D) Sk. No: 8
Oto Yıkama
24
Recep ALTINTAŞ
0538 561 44 77
Kirazlı Mah. 1054 ( Suzan ) Sk. No: 6
Oto Park
25
Veysi BAĞCI Veysi Otopark
0536 329 79 91
Kirazlı Mah. Mevlana Cad. 1236 Sk. No: 2
Oto Park
26
Şenol MARBEL Morvel Oto Yıkama
0533 950 26 50
Mahmutbey Mah Halkalı Cad No: 18
Oto Yıkama
27
Kemal ÖZLER Özler Oto Yıkama
0537 650 23 70
Mahmutbey Mah. 2500 Sk. No: 9
Oto Yıkama ve Oto Yıkama
28
Hüseyin FİDAN FDN Oto Yıkama
0530 414 09 38
Mahmutbey Mah. Hacı Bostan Cad. No: 28
Oto Yıkama
29
Nasir DEMİRCİ Ebubekir Otoparkı
0532 395 87 29
Merkez Mah. Esenler Cad. No: 48/2
Oto Park
30
Cengiz (Zeydin) SÖYLEMEZ
0532 337 02 15
Yavuz Selim Mah. 1046 (26/2A) Sk. No: 14 yanı
Oto Park ve Oto Yıkama
31
Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Camii Otoparkı Cami dernek Başkanı İbrahim ARSLAN
0539 761 14 40
Yavuzselim Mah. 1016 (26/12F) Sk. No: 4
Oto Park
32
Cihan AKKOYUN VİP Otopark ve Oto Yıkama
0544 421 06 39
Yeni Mah. 1590 Sk. No: 2
Oto Park ve Oto Yıkama
33
Kenan YILDIRIM (Layık OtoPark)
0533 232 01 01
Yenigün Mah. 612 (4. ) Sk. No: 18
Oto Park ve Oto Yıkama
34
Fatih OĞUZ
0534 518 97 13
Yıldıztepe Mah. 539 (35/16A) Sk. No: 21
Oto Yıkama
35
Şaban KANIK Huzur Oto Yıkama
0212 673 04 69
0535 246 59 75
Yüzyıl Mah. 2227 (74) Sk. No: 9/1
Oto Park ve Oto Yıkama
36
Mahsun Ölalmış Aras Otopark ve Yıkama
0534 709 25 39
Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No: 11
Oto Yıkama ve Oto Yıkama
Oluşturulma Tarihi : 05. 07. 2021 Haberler Bağcılarlı 80 Kız Öğrenci Kefken Kampı'na Uğurlandı Bağcılar Belediyesi Sporcuları, Türkiye Kick Boks... Gençler Engelliler İçin Mavi Kapak Topladı Talha Yıldız'ın İkinci Romanı Çıktı: Gece Kanunları Umut Perinçek'in ismi Bağcılar'da yaşayacak Akran Zorbalığına Karşı Resim Çizdiler Çocukların Havuz Hasreti Sona Erdi 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kaynak: Habermetre
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