2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları Hakkında

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda birimlerimizden gelen veriler doğrultusunda hazırlanan Ek-1'de yer alan "Bütçe Giderlerinin Gelişimi" tablosu ile Ek-2'de yer alan "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2021 Yılı Bu¨tc¸e Giderlerinin Gelis¸imi Tablosu 51 KB indir 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 591 KB indir