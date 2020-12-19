2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

19.12.2020 01:59
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, System.String[]

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerinde son sözü, şahsı adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aldı.

Özel, 75 günlük bir anayasal süreç, 20 günlük komisyon, 12 günlük Genel Kurul çalışmasının ardından, 83 milyonu, göçmenlerle birlikte 87 milyonu doğrudan ilgilendirecek bir karar vereceklerini söyledi.

Milletvekillerinin, kendilerini Meclis'e yollayan millet, halk adına bir hakkı kullanacağına işaret eden Özel, "800 yıllık bir kazanım; bütçe hakkını... Parlamentoyu parlamento yapan, varoluşsal bir hak. Kullanmaya, tüketmeye geldiğimiz değil, burada olmamızın nedeni olan kurucu bir hakkı kullanacağız. Devletin, alan sağ eli ile veren sol elinin dengesini, bunun nasıl, ne kadar kullanılacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

Özel, bundan bir yıl öncesine kadar, koca koca ülkeleri yöneten koca koca liderlerin, kıtadan kıtaya atılacak füzeler, onları fark edecek erken uyarı sistemleri, radarlar, uçaklar ve o füzeleri havada imha edecek savunma füzelerinden bahsedip, açlığa, yoksulluğa, eşitsizliklere, hastalıklara, salgınlara değil füzelere; yaşatmaya değil öldürmeye bütçe istediğini kaydetti.

Çin'de ortaya çıkan, gözün görmediği virüsün, tüm liderlere, siyasilere, "Siz hiç zahmet etmeyin, masraf etmeyin, ben hepinizi hiç ücret olmadan öldürebilirim." dediğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'deki yoksulluk ile gelir adaletsizliğiyle, sağlık sorunlarıyla dünyanın diğer ülkelerinin liderleri hiç ilgilenmezdi. Ne zaman ki 4 yoksul Çinli'nin, bir hayvan pazarında içtiği yarasa çorbası İngiliz Başbakanı'nı yoğun bakıma soktu, ABD Başkanı'nı hastaneye düşürdü, hepimiz öğrendik ki; hepimiz, tüm evren, tüm küre en yoksulumuzun sağlığı kadar sağlıklı, en yoksulumuzun güvenliği kadar güvendeymişiz. Demek ki neymiş; kıtalararası füzelere değil kıtalararası virüsleri erken fark eden uyarı sistemlerine, onları önleyecek aşılara, durduracak ilaçlara bütçe lazımmış. Salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli kapanma, evde kalma, karantina gibi önlemler için bütçelere, böyle bakan devletlere, böyle yönetim anlayışlarına ihtiyaç varmış. Bu süreçten en temel dürtümüz, önce canımızı kurtarabilirsek, en üstün özelliğimiz bu süreçten öğrenerek çıkabilirsek, tüm dünyanın ağzında bir söz var; hiçbir şey eskisi olmayacak. Sosyal devletler güçlenecek, sosyal politikaların önemi artacak, eşitlikçi tezler güçlenecek. "

Özel, Cumhuriyet'in pek çok şey yaptığını ancak bunlar arasında sağlık, eğitim ve kadına verdiği değerin çok önemli olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in anne, çocuk ölümlerine çare olduğu, salgınları durdurduğu için insanların gönlünü ve büyük savaşı kazandığını kaydeden Özel, "Bunu bir kez başardık. Sivas Kongresi, 1. yüzyıla çağrı beyannamemizdi. Son kongremizde altına hepimizin imza attığı, Sayın Genel Başkanımızın Türkiye ve dünyaya ilan ettiği 2. yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Eğitimden dış politikaya, toplumsal barıştan siyasi ahlak yasasına kadar 13 başlıkta önerileri olan bu beyannamemiz, güçlü sosyal devleti öneriyor. Alt başlıkta aile destekleri sigorta paketi var." ifadelerini kullandı.

Bütçenin, salgın yokmuş gibi yapıldığını öne süren Özel, yaşananlardan bir şey öğrenmeyen bir bütçe olduğunu savundu. Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bütçe, ne salgına ne yeni ihtiyaç duyulan güçlü sosyal devlete hazırlık yapmayan bütçe. Bu bütçe, hepimizin ihtiyacı olan 130 milyon doz aşıya kaynak koymayan bütçe. Halk sağlığına, sosyal devlete, zor durumdaki esnafa, çiftçiye, işçiye katkı yapamadığımız için durduramadığımız salgına karşı önlem almayan bütçe. Biz böyle bütçeleri yapacağız. Dünyanın bütün demokratlarının menfaatleri bir yerdedir, o menfaatlerinin toplamı, kıtanın menfaatidir. Türkiye'nin bütün demokratlarıyla yapacağız, sosyal demokratlar olarak yapacağız, Müslüman demokratlarla, milliyetçi demokratlarla, Kürt demokratlarla yapacağız. Biz böyle halkın bütçesini yapıp, yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. "

Daha sonra yapılan oylamada, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi 22 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Cumhuriyet, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika


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