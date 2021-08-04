2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer... - Son Dakika
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2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer...

04.08.2021 23:21
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer...

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YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer... - Son Dakika
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