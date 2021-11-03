Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları, kurumun internet adresinden duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını, "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

Başarılı adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 7 Kasım saat 17.00'ye kadar ilgili PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacak.