2021 yılı Şubat ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı - Son Dakika

2021 yılı Şubat ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı

06.03.2021 09:55
2021 yılı Şubat ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şubat ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısının 5 milyonu aştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şubat ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısının 5 milyonu aştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ verilerine göre, havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 45 bin 694'e, dış hatlarda 16 bin 927'ye ulaştığı şubat ayında üst geçişler ile birlikte toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Böylece açıklanan verilere göre, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu verilere göre ise, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; şubat ayında iç hatlarda 38 bin 302 ton, dış hatlarda 147 bin 758 ton, toplamda ise 186 bin 60 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda Şubat ayında 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi

DHMİ tarafından paylaşılan rakamlarda, İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891'e ulaştı. Bu havalimanında Şubat ayında iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Şubat'ta 2 bin 846 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 16 bin 737 uçak trafiği gerçekleşti.

İki ayda yaklaşık 11 milyon yolcuya hizmet verildi

Söz konusu verilere göre, iki aylık (ocak-şubat) gerçekleşmelere göre havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 88 bin 345, dış hat yolcu trafiğinin 3 milyon 526 bin 756 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 75 bin 17 ton, dış hatlarda 298 bin 184 ton olmak üzere toplamda 373 bin 201 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda iki aylık sürede 28 bin 965 uçak ve 3 milyon 329 bin 488 yolcu trafiği gerçekleşirken, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 5 bin 678 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 34 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılı Şubat ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı - Son Dakika


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