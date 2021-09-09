2021 Yılı Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı düzenlenecek

TARSİM'den yapılan açıklamada, Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla 'Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi' düzenleneceği bildirildi.

Adaylar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından, 16 Ekim tarihinde, Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yapılacak Ön Eleme Sınavı için başvurularını, 17 Eylül tarihine kadar segem.org.tr adresi üzerinde yer alan başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, önümüzdeki aylarda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. iş birliğinde gerçekleştirilecek olan temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak üzere segem.org.tr ziyaret edilebilir. - İSTANBUL