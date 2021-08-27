2021 Yılı Teknik Destek Programı Başarılı Projeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
2021 Yılı Teknik Destek Programı Başarılı Projeleri Belli Oldu

2021 Yılı Teknik Destek Programı Başarılı Projeleri Belli Oldu

27.08.2021 21:41

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 3. Dönem projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 3. Dönem projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ilan edilen "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" 3. Dönem kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 4 proje, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı. Ajansın teknik destek programı kapsamında Bölge illerinde "Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması, İşletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi" amaçlarına yönelik projelere destek sağlanacak.

Başarılı Projeler Belirlendi

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek projeler ise şöyle; "Çiftlik ve Sürü Yönetimi Kaynak Verimliliği Danışmanlığı", "Sinop Beton Kurumsal Gelişim Projesi", "Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Akreditasyon Projesi" ile "14064 Standart Çerçevesinde Karbon Ayak İzi Hesaplarının Yapılması, Raporlanması, Doğrulatılmasının Sağlanması Projesi"

28 Şubat 2021 tarihinde ilan edilen "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 31 Ekim 2021 - 23. 59'e kadar başvuruya açık olacak.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Çankırı, Sinop, Ajans, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başarılı Projeleri Belli Oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Son Dakika: Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
22:22 Son Dakika: Emekliler yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
22:01 Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gazetecilerin sorularına Türkçe cevap verdi
21:56 Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istemedi
21:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşüyor
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı! Masada 3 konu var
20:51 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:47 Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Kazanacağımıza yüzde yüz inanmıştık, yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:45 Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu
20:42 Zuckerberg "Beklentilerimizin çok ötesinde" sözleriyle duyurdu! Threads'in üye sayısı 70 milyonu buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 22:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başarılı Projeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement