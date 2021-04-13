"2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 Farklı Branşta Katılacağız" - Son Dakika

"2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 Farklı Branşta Katılacağız"

13.04.2021 08:52

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje bilgilendirme toplantısında 2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 farklı branşta katılacak olan gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere güvendiklerini ve geliştirilecek yeni projelerle 2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarından güzel başarılar beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesinin ülke genelinde geliştirilmesi noktasındaki çalışmalara Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye bünyesinde kurdukları takımda yer alan gençlerin 2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına; Engelli Dostu Projeleri, Biyoteknoloji İnovasyon Projeleri, Kültür ve Turizm Projeleri, İnsanlık Yararına Sağlık Projeleri, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Roket Yarışması, İHA Yarışması, Tarım Teknolojileri ve Eğitim Teknolojileri projeleriyle katılacağını dile getirdi.

Başkan Çınar,2020 Yılı TEKNOFEST Uçan Araba Tasarım Yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarının altına imza atan gençlerin uzay teknolojileri, insanlık yararına projeler, savunma sanayi aletleri ve yapay zeka çalışmalarında aktif ve üretken olmaları için her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde başlatılan TEKNOFEST Yarışmalarında iddialı olduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Belediye olarak odak noktamız; geleceğin trendlerini yakalayabilecek girişimler ve teknoloji projelerin ortaya çıkarılmasıdır. Çevre, sanayi, savunma, enerji ve eğitim gibi kategorilerde insanlık yararına teknoloji projeleri geliştirme noktasında gayret eden gençlerimizden oluşan çok güzel bir ekip kurduk. Bu gençlerimiz geçen yıl ki TEKNOFEST Yarışmalarının uçan araba tasarım yarışmasında ikinci olarak, göğsümüzü kabarttılar. Ancak biz durmak yok yola devam anlayışıyla hizmet ürettiğimiz için bu çalışmaları yeni başarılarla taçlandırmak gayesiyle bu yıl ki TEKONFEST Yarışmaları içinde çalışmalarımıza hız verdik. AR-GE Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ve 9 farklı branşta yeni teknolojik aletler geliştiren 30 gencimizle bu yıl ki yarışmalara katılacağız ve açıkçası da iddialıyız. Gençlerimizin büyük bir sabır ve titizlikle hazırladıkları bu yeni projeleriyle, yarışmalara farklı bir heyecan kazandıracağız.Günümüz dünyasında proje odaklı çalışmak, geleceğe yönelik hizmetlerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bizlerde gerek araştırma ve geliştirme gerekse de inaovasyon faaliyetlerine çok büyük alan açtık. Gençlerimizin potansiyelini biliyoruz ve görüyoruz, işte bu potansiyellerini ön plana çıkarmak, topluma ve millete yararlı hizmetler üretmelerinin önünü açmak adına da her türlü desteği veriyoruz. T3 Vakfının geliştirmiş olduğu projeler, ülkemizin sınır hatları başta olmak üzere Azerbaycan ve Libya'da ki başarılı operasyonlarda kullanılan İHA ve SİHA'lar ve yüksek teknolojik aletleri ülkemizin bu anlamda yakaladığı başarıyı göstermektedir.İnşallah bir Selçuk Bayraktar'ta Malatya'dan çıkacaktır. İmkansız diye bir şey yoktur, yeter ki çalışalım, kendimizi geliştirelim ve araştıralım. Bütün gençlerimizi kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Toplumsal bir seferberlik ruhuna dönüşen Milli Teknoloji Hamlesine ne kadar destek verirsek o kadar kendimizi başarılı sayıyoruz. Araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız güçlü ve müreffeh bir Türkiye için Yeşilyurt Belediyesi olarak ta imkanlarımızı seferber ettik." diye konuştu.

Gençlerin sunumlarını heyecanla takip ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Gençlerimiz özgün düşünceleriyle, birlikte hareket ederek çok güzel projeler hazırladığını görmek hepimizi gururlandırmıştır. Ülkemize ve milletimize değer katacak çalışmaların hayata geçtiğine şahit olduk. İlçemizde ki okulların TEKNOFEST Yarışmalarına katılımını artırmak için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Geçen yıl Gaziantep'de düzenlenen yarışmalara bizzat katıldım ve gençlerimizin ürettiği farklı teknolojik aletleri yakından inceledim, hepsi birbirinden değerliydi.Yarışmalara aktif olarak katıldık ve çok gururlandık.Ülkemizdeki bu yöndeki yeniliklerin desteklenmesi noktasında bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz.Ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak bizlerde her türlü gelişmeyi bölgemize taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik projelerde öncülük eden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Memleketimizin gelişimine ön ayak olacak her türlü projede yer almaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'e katılacak gençlerimiz geçen yıl ikinci olmuştu, bu yıl birbirinden özgün ve değerli projelerle inşallah birincilik bekliyoruz. Her şey bir fikir ve düşünmeyle başlar.Kurulan hayaller ve ardından ortaya koyulan azim, çaba ve gayretlerin neticesindeinsanlık için yararlı projeler ortaya çıkıyor. Hepsinin alın teri ve emeğine sağlık. Onların gayreti ve çabası her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin, gelecekle ilgili hayaller kuran, çalışan, özgüveni yüksek gençlere çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Doğru yoldasınız, bizlerde her zaman yanınızda yer alacağız." şeklinde konuştu.

Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan gençler, hazırladıkları projelerle ilgili sunumlar yaptılar.

2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 Farklı Branşta Katılacağız

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Milli, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel '2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 Farklı Branşta Katılacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Zonguldak'ta Ramazan böyle başladı! Yerin metrelerce altında ilk sahur Zonguldak'ta Ramazan böyle başladı! Yerin metrelerce altında ilk sahur Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Montrö bildirisi soruşturmasında hakkında tutuklama talebi bulunan Ergun Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Montrö bildirisi soruşturmasında hakkında tutuklama talebi bulunan Ergun Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
Sadakatsiz'in 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'den sonra Asya'da kaçırılıyor Sadakatsiz'in 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'den sonra Asya'da kaçırılıyor         
08:40
Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı         
07:54
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı         
07:13
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim         
05:47
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı         
23:56
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi         
15:58
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 09:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "2021 Yılı TEKNOFEST Yarışmalarına 9 Farklı Branşta Katılacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei