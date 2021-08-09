Üye Girişi
2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı - Son Dakika

2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı

09.08.2021 18:40
2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Korona virüs (COVID-19) salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604, dış hatlarda 60 bin 971'e ulaştı. Temmuzda üst geçişler ile birlikte toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; temmuz ayında iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton, toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında 29 bin 688 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 725 uçuş, dış hatlarda 19 bin 963 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında temmuzda iç hatlarda 1 milyon 412 bin 243, dış hatlarda 2 milyon 780 bin 470 olmak üzere toplamda 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 3 bin 809 uçak iniş kalkış yaptı.

Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 497 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

Yedi ayda 57 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Yedi aylık (ocak-temmuz) dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 379 bin 545, dış hatlarda 206 bin 779 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 708 bin 827 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 33 milyon 740 bin 710, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 588 bin 634 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 57 milyon 386 bin 803 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 347 bin 22 ton, dış hatlarda 1 milyon 362 bin 391 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 709 bin 413 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yedi aylık sürede, iç hatlarda 37 bin 582, dış hatlarda 94 bin 556 olmak üzere toplam 132 bin 138 uçak; iç hatlarda 4 milyon 819 bin 49, dış hatlarda 11 milyon 589 bin 713 olmak üzere toplam 16 milyon 408 bin 762 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 23 bin 24 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği ise 155 bin 162.

İstanbul Havalimanı'nda temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 20 bin 498 ton, dış hatta 387 bin 210 ton, toplamda ise 407 bin 708 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 33'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 7 bin 430 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 6 bin 537 ton, dış hatta 514 bin 321 ton, toplamda ise 520 bin 858 ton oldu. - ANKARA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi 19:40 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı 19:20 Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı 18:46 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi 18:13 Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi 18:03 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu 17:51 Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın 17:27 Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi 15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor! Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor! "Türk Haaland" lakaplı Mirhan İnan, Terim'n listesinin en başında         
19:58
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz         
19:25
Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak         
19:06
Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu         
18:31
Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi         
18:13
Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor         
17:58
Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak         
17:39
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu         
15:40
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
VFŞL'de lig aşaması Galatasaray Espor'un liderliğiyle sona erdi VFŞL'de lig aşaması Galatasaray Espor'un liderliğiyle sona erdi         
14:48
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 20:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement