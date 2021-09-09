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2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu - Son Dakika
BBC

2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu

09.09.2021 04:59
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu, System.String[]

Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun objektifine takılan ABD-Meksika sınırına örülü duvarın engel olduğu bir roadrunner (koridor) kuşu 2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazandı.

2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu.

ABD-Meksika sınırına örülü duvarın engel olduğu bir roadrunner (koridor kuşu) fotoğrafı, yılın en iyi kuş fotoğrafı seçildi.

Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto, çok sayıda hayvanın sınırdaki duvara kadar gelip geri döndüğüne tanıklık ettiğini söyledi.

Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın direktörü Will Nicholls, tipik bir kuş fotoğrafının ötesine geçen bu anın "güçlü hikayesinden" etkilendiklerini söyledi.

Nicholls, fotoğraf karesinin büyük bölümünü kaplayan dev sınır duvarı ile karşılaşan kuşun "ne kadar savunmasız göründüğüne" dikkat çekti.

Her yıl düzenlenen Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri için bu yıl 22 binden fazla fotoğraf yarıştı.

Genç Kuş Fotoğrafçısı kategorisindeki ödülü kazanan, tepeden gün doğumunu izleyen bir kayıntavuğunu objektifine alan 17 yaşındaki İsveçli fotoğrafçı Levi Fitze oldu.

Yarışmada ödül kazanan bazı diğer fotoğraflar şöyle:

Felipe Foncueva, İspanya

İspanyol fotoğrafçı Foncueva, Kosta Rika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında küçük balıkçı köylerinin olduğu Tárcoles Nehri'nin ağzında bu deniz altı fotoğrafını çekmiş. Fotoğrafta bir kahverengi pelikanın avını yakaladığı an kayda geçmiş.

Foncueva, "Pelikanlar burada gruplar halinde balıkçıların artan balıkları denize atmasını bekliyor" diyor.

Jonas Classon, İsveç

Fotoğrafçı Classon, İsveç'teki bir ormanda saldırıya hazırlanan bu dev gri baykuşun dikkatli bakışlarını avı olarak gözüne kestirdiği bir tarla faresine diktiğini belirtiyor.

Classon, dolunayın olduğu bir gece arabasının farlarının manzaraya ışıltı kattığı bu anı, baykuş ölümcül pençesini kaldırmak üzereyken yakalamış.

Kathryn Cooper, İngiltere

İngiltere'de Kasım ve Mart ayları arasında on binlerce sığırcığın Yorkshire'da bulunan bir doğa koruma alanına göç ettiğini söyleyen fotoğrafçı Cooper, sığırcık sürüsünün göç anında yaşanan "akışkan hareketi" tasvir etmek istediğini söylüyor.

Cooper bilinen uzun pozlama tekniğini kullanmak yerine, kendi yaptığı kodlamalar ile üst üste çektiği fotoğrafları birleştirdi.

Joshua Galicki, ABD

Fotoğrafta gördüğünüz erkek çömlekçi kuşu , Orta Amerika'dan ABD'nin kuzeydoğusuna uzun süren bir göç yolculuğu yaptıktan sonra bir kütüğün üstüne konmuş şarkı söylüyor.

Bu anı yakalayan Fotoğrafçı Joshua Galicki, "Yıllar boyunca Kuzey Amerikalı ötücü kuşları gözlemledim ve çalıştım" diyor.

Objektifini yönelttiği bu kuşların her birini çok önemsediğini söyleyen Galicki, bu kare için çömlekçi kuşunun yaşam alanının genişliğini de içine alacak şekilde kamerasını kütüğün köşesinde kamufle etmiş. Fotoğrafı uzaktan kurulumla, kuşun doğal bir anında ve onun üzerinde bir stres yaratmadan çekmeyi amaçlamış. Böylece kuşun şarkı söylediği tamamen doğal bir anı yakalayabilmiş.

Rafael Armada, İspanya

Detaylara Dikkat kategorisinde birincilik ödülü alan Armada, ışığın suyla etkileşime girdiğinde muazzam bir dönüşüm geçirdiğini, bu yüzden de doğada en çok sevdiği detayın yansımalar olduğunu kaydediyor.

Armada, "Doğa bir bakıma bizimle, bizim şekillerimiz ve gördüğümüz şekillerle oyun oynuyor. Bu fotoğrafta yansımayı yaratan su, sonra onu yok ediyor. Sanki kralı (Kral penguen) devirmek ister gibi" diyor.

Mousam Ray, Hindistan

Batı Bengal eyaletindeki Kuzey Bengal Tarım Üniversitesi'nde çekilen fotoğrafın sahibi Mousam Ray anlatıyor:

"Hindistan'da sonbaharlar sıcak ve nemli geçer, terleten sıcaklıklara ara sıra yağmurlar da karışır. Geceler ise soğuktur. Ben de muz çiçeğinin bitki özünü içen kırmızı güneş kuşlarını (Aethopyga siparaja) çekmeyi istiyordum. Bir akşam üstü, bir dişi kuş aniden belirip çiçeğin suyunu içmeye başladı. Önce susuzluğunu giderdi, sonra da muz çiçeğinin taç yaprağındaki suyla yıkandı. Onun günbatımının parlaklığı ile aydınlanan rahatlamış, hoşgörülü hali gerçekten de mutlaka görülmesi gereken bir şeydi. "

Kevin Morgans, İngiltere

En İyi Portfolyo ödülünü alan Kevin Morgans, "Arka plan ışığından yararlandığı" bu fotoğraftaki görüntünün günbatımının altın tonları ile dönüşüm geçirdiğini söylüyor. "Kuşlar bu bakış açısında daha da muhteşem görünüyor. Işık kuşların tüylerinin arasından parlarken, neredeyse şeffaf bir efekt katıyor" diyor.

Renato Granieri, İngiltere

Renato Granieri, Antarktika'da bir keşif gemisindeyken dev bir buzulun üstünde tek başına duran bu penguene rastlamış. Keşif sırasında karşılaştığı farklı boy ve boyutlarda canlıları gördükçe çevresine oranla ne kadar küçük olduğunu hatırlayan Granieri, bu hissiyatı bir fotoğraf karesi ile anlatmak istemiş. Bu amaçla buzulu tüm genişliği ile kareye olabildiğince sığdırmak için çabalamış.

Paolo Crocetta, İtalya

"En çok karşılaştığımız kuş türlerinden biri şehir güvercinleri ve çoğunluğu insanlar tarafından 'kanatlı sıçanlar' ya da hastalık taşıyıcıları olarak görülüyor" diyen Crocetta, İtalya'da doğduğu şehir olan Padua'daki etkileyici bir köprüde bu kareyi ölümsüzleştirdi.

Crocetta, bu fotoğrafı çekmek için köprünün köşesinde, yerin üzerine kamerasını yerleştirmiş. Balık gözü lens kullanarak çektiği fotoğrafları incelerken, güvercinlerin kalenin kapısını koruyan iki muhafız gibi poz verdiğini fark etmiş.

All photographs courtesy .

2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu

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Son Dakika Dünya 2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: 2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu - Son Dakika
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