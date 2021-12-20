2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

PAPA FRANCİSCUS TARİHTE İLK KEZ IRAK'I ZİYARET EDEN PAPA OLDU

Papa Franciscus'un taşıyan uçağın Bağdat havalimanına inmesi

Papa Franciscus'un Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanması

Papa Franciscus'un uzun bir araç konvoyuyla kendisini karşılamaya gelen Iraklıları selamlaması

Papa Franciscus'un Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanması

Papa Franciscus için güvercin uçurulması

Papa Franciscus'un Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi

Papa Franciscus'un Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni ziyareti

Papa Franciscus'un Irak'ta Şiilerin dini mercisi Sistani ile görüşmesi

Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyareti

Papa Franciscus'un Kuran tilaveti dinlemesi

Papa Franciscus'un Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanması

Papa Franciscus'un Mesut Barzani ile görüşmesi

Papa Franciscus'un Musul kentinde Hosh Al-Bayaa Meydanı'nda güvercin uçurması

Papa Franciscus'un Musul kentinde El-Tahira el Kübra Kilisesi'nde ayine katılması

Papa Franciscus'un Franso Hariri Stadyumu'nda ayine katılması 2021 YILIN OLAYLARI - MART (2)

Papa Franciscus tarihte ilk kez Irak'ı ziyaret eden Papa oldu.

Franciscus'un temasları nedeniyle 6 Mart Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan edildi. Papa, 4 gün süren ziyareti sırasında Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Papa Franciscus, Franso Hariri Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ayine katıldı