2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

PAPA FRANCİSCUS TARİHTE İLK KEZ IRAK'I ZİYARET EDEN PAPA OLDU
Papa Franciscus'un taşıyan uçağın Bağdat havalimanına inmesi
Papa Franciscus'un Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanması
Papa Franciscus'un uzun bir araç konvoyuyla kendisini karşılamaya gelen Iraklıları selamlaması
Papa Franciscus'un Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanması
Papa Franciscus için güvercin uçurulması
Papa Franciscus'un Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi
Papa Franciscus'un Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni ziyareti
Papa Franciscus'un Irak'ta Şiilerin dini mercisi Sistani ile görüşmesi
Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyareti
Papa Franciscus'un Kuran tilaveti dinlemesi
Papa Franciscus'un Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanması
Papa Franciscus'un Mesut Barzani ile görüşmesi
Papa Franciscus'un Musul kentinde Hosh Al-Bayaa Meydanı'nda güvercin uçurması
Papa Franciscus'un Musul kentinde El-Tahira el Kübra Kilisesi'nde ayine katılması
Papa Franciscus'un Franso Hariri Stadyumu'nda ayine katılması 2021 YILIN OLAYLARI - MART (2)
Papa Franciscus tarihte ilk kez Irak'ı ziyaret eden Papa oldu.
Franciscus'un temasları nedeniyle 6 Mart Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan edildi. Papa, 4 gün süren ziyareti sırasında Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Papa Franciscus, Franso Hariri Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ayine katıldı
Kaynak: AA
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