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2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI

20.12.2021 03:40

TÜRKSAT 5A UYDUSU, ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE BULUNAN CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRLATILDI Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmak üzere hazırlanması Uydunun fırlatılması Kapsülün ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türksat Genel Müdürlüğünde...

TÜRKSAT 5A UYDUSU, ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE BULUNAN CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRLATILDI

Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmak üzere hazırlanması

Uydunun fırlatılması

Kapsülün ayrılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen " Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde Türksat 5A uydusunun fırlatılmasının ardından açıklama yapması

ENDONEZYA'DA İÇ HAT SEFERİ YAPAN YOLCU UÇAĞI, BAŞKENT CAKARTA'NIN AÇIKLARINDAKİ LAKİ VE LANCANG ADASI ARASINDAKİ NOKTAYA DÜŞTÜ

Denize düşen yolcu uçağına ait sualtı enkaz görüntüleri

Dalış ekibinin su altından çıkardığı uçak parçaları

Uçağa ait parçaların Cakarta'daki liman bölgesine getirilmesi

ÇİNLİ SİNOVAC FİRMASINCA ÜRETİLEN CORONAVAC AŞISINA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) TARAFINDAN "ACİL KULLANIM ONAYI" VERİLDİ.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması

Hastanelerdeki aşı uygulama odaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Hastanesinde aşı olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı uygulanmasının ardından açıklama yapması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aşı olması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı olması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (2)

Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Endonezya'da kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği "SJ182" sefer sayılı iç hat seferi yapan yolcu uçağı, başkent Cakarta'nın açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştü

Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aşının ilk dozu Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A, Florida, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika


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