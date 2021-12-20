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2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI

20.12.2021 03:48

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN'IN İŞGALDEN KURTARDIĞI TOPRAKLARDA İNŞA ETTİĞİ İLK HAVALİMANI OLAN FUZULİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE YAPTI Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın drone ile çekilmiş görüntüleri Fuzuli...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN'IN İŞGALDEN KURTARDIĞI TOPRAKLARDA İNŞA ETTİĞİ İLK HAVALİMANI OLAN FUZULİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE YAPTI

Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın drone ile çekilmiş görüntüleri

Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın dışından ve içinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanması

Açılış kurdelesi kesilmesi

Havalimanı içinin gezilmesi

MİLLİ DALIŞÇI ŞAHİKA ERCÜMEN, PALETSİZ DEĞİŞKEN AĞIRLIK KATEGORİSİNDE 100 METREYE DALARAK DÜNYA REKORU KIRDI

Milli dalışçı Şahika Ercümen'in dalış öncesi hazırlıkları

Şahika Ercümen'in rekor dalışı yapması

Şahika Ercümen'in dünya rekor pankartı açması

Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılması

Şahika Ercümen'in açıklama yapması

İSTANBUL'DA YENİLENEN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN (AKM) AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILDI

AKM binasını drone ile çekilmiş görüntüleri

AKM içinden drone ile çekilmiş görüntüler

AKM binası gece ve gündüz görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKM binasına girişi

Açılış kurdelesi kesilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması

"Sinan" Operası

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, G20 LİDERLER ZİRVESİ'NİN DÜZENLENDİĞİ NUVOLA KONGRE MERKEZİ'NDE ABD BAŞKANI JOE BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ROMA'DAKİ G20 LİDERLER ZİRVESİ TEMASLARI KAPSAMINDA FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi

Liderlerin kameralara poz vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesi 2021 YILIN OLAYLARI - EKİM (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptı.

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışta Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Fuzuli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika


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