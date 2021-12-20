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2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI

20.12.2021 03:54

FATIMİYYE CAMİSİ'NE İKİ İNTİHAR BOMBACISININ DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 47 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI Ambulansların patlamanın olduğu alana gelişi Yaralı ve ölülerin araçlarla patlama alanından çıkarılışı Camide yapılan temizlik çalışmaları İnsanların cami avlusunda bekleyişiBAYKAR...

FATIMİYYE CAMİSİ'NE İKİ İNTİHAR BOMBACISININ DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 47 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Ambulansların patlamanın olduğu alana gelişi

Yaralı ve ölülerin araçlarla patlama alanından çıkarılışı

Camide yapılan temizlik çalışmaları

İnsanların cami avlusunda bekleyişi

BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZDEMİR BAYRAKTAR (72), İSTANBUL'DA KALP RAHATSIZLIĞI VE AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın teknofestte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle birlikte görüntüsü

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda düzenlenen anlaşma imzalanması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a ait fotoğraflar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için düzenlenen cenaze töreni

Cenaze namazı kılınması, helallik istenmesi

Cenazenin taşınması ve defni için mezarlığa götürülmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar çalışanlarına hitabı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN VE FAZ-3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN KOVİD-19 AŞISI "TURKOVAC", 2 DOZ SİNOVAC AŞISI OLMUŞ VE KOVİD-19'A YAKALANMAMIŞ GÖNÜLLÜLERE 3. DOZ OLARAK UYGULANMAYA BAŞLANDI

TURKOVAC aşısından görüntü

Aşı için gönüllü olanlar

Gönüllülerin aşı olması

Aşı olan gönüllülerin konuşması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAZI BÜYÜKELÇİLERİN OSMAN KAVALA'NIN YARGILANDIĞI DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTEREREK, BÜYÜKELÇİLERİN "İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMELERİ" İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NA GEREKLİ TALİMATI VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de düzenlenen açılış töreninde büyükelçiler ile ilgili konuşma yapması

Dışişleri Bakanlığı binası

Diplomatik misyon şeflerin Bakanlık yerleşkesine gelmeleri ve çıkış yapmaları 2021 YILIN OLAYLARI - EKİM (2)

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar (72), İstanbul'da kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen ve faz-3 çalışmaları devam eden Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, büyükelçilerin "istenmeyen adam ilan edilmeleri" için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gerekli talimatı verdiğini açıkladı.

2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI

Patlama, İntihar, Cami, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika


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