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2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI

20.12.2021 04:01

SAADET PARTİSİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Necmettin Erbakan ile görüntüsü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması...

SAADET PARTİSİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Necmettin Erbakan ile görüntüsü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün katıldığı programlar ve konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması

Cenaze namazı kılınması, helallik istenmesi

Cenazenin taşınması

ESKİ GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI MİHAİL SAAKAŞVİLİ 8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜĞÜ ÜLKESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin düzenlediği basın toplantısı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması

HAVELSAN'IN ÜRETTİĞİ DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLEN BULUT ALTI İHA BAHA SINIRDA İLK SAHA TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

HAVELSAN'ın bulut altı insansız hava aracı BAHA'nın görüntüsü

BAHA'nın test görüntüleri

FRANSA'DAKİ KİLİSELERDE 1950'DEN BU YANA 216 BİN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kilise dışından görüntüler

Kilise içinden görüntüler

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNİ MERCEDES TAKIMININ FİN PİLOTU VALTTERİ BOTTAS KAZANDI

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sine katılan yarışmacıların yarış fotoğrafları

Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kupasının verilmesi

Valtteri Bottas'ın kupasının alışının fotoğrafı

RUSYA'YA BAĞLI TATARİSTAN CUMHURİYETİ'NDE PARAŞÜTÇÜ TAŞIYAN L-410 MODEL UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düşen uçağın görüntüsü

Uçak enkazında ekiplerin çalışması

Düşen uçağın enkazının fotoğrafları 2021 YILIN OLAYLARI - EKİM (1)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra geri döndüğü ülkesinde gözaltına alındı.

HAVELSAN'ın ürettiği dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı İHA BAHA sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI
2021 YILIN OLAYLARI

Yüksek İstişare Kurulu, Necmettin Erbakan, Oğuzhan Asiltürk, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika


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