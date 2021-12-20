2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4) - Son Dakika

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN'IN BAŞKENT KABİL'DE YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİNİN ARDINDAN KABİL HAVALİMANI'NDAN KALKAN BİR UÇAKLA ÜLKESİNDEN AYRILDI
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı törenden fotoğraflar
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi
Sokaktaki Taliban askerleri ve vatandaşlar
Hamid Karzai Havalimanında pistlere giren Afgan vatandaşlar
AFGANİSTAN'DA BULUNAN 200'Ü AŞKIN TÜRK VATANDAŞI, "UÇAN KALE" OLARAK NİTELENDİRİLEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT A400 M TİPİ NAKLİYE UÇAĞIYLA KABİL'DEN AYRILDI
Hamid Karzai Havalimanında tahliye için bekleyen uçaklar
Kalkış yapan nakliye uçakları
Hamid Karzai Havalimanında bekleyen TSK'ya ait A400 M tipi nakliye uçağı
AA muhabiri Aykut Karadağ'ın anonsu
Türk vatandaşlarının tahliye için nakliye uçağına yönlendirilmesi
Uçağa binen vatandaşlar
Uçak içindeki vatandaşlar
Kalkış yapan nakliye uçağının penceresinden havalimanında yaşananlar
İstanbul havalimanında aprona yanaşan THY uçağı
İstanbul Havalimanından çıkış yapan Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkent Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.
Kaynak: AA
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