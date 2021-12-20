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2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4) - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)

20.12.2021 04:40

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN'IN BAŞKENT KABİL'DE YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİNİN ARDINDAN KABİL HAVALİMANI'NDAN KALKAN BİR UÇAKLA ÜLKESİNDEN AYRILDI Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı törenden fotoğraflar Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Dışişleri Bakanı...

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN'IN BAŞKENT KABİL'DE YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİNİN ARDINDAN KABİL HAVALİMANI'NDAN KALKAN BİR UÇAKLA ÜLKESİNDEN AYRILDI

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı törenden fotoğraflar

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi

Sokaktaki Taliban askerleri ve vatandaşlar

Hamid Karzai Havalimanında pistlere giren Afgan vatandaşlar

AFGANİSTAN'DA BULUNAN 200'Ü AŞKIN TÜRK VATANDAŞI, "UÇAN KALE" OLARAK NİTELENDİRİLEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT A400 M TİPİ NAKLİYE UÇAĞIYLA KABİL'DEN AYRILDI

Hamid Karzai Havalimanında tahliye için bekleyen uçaklar

Kalkış yapan nakliye uçakları

Hamid Karzai Havalimanında bekleyen TSK'ya ait A400 M tipi nakliye uçağı

AA muhabiri Aykut Karadağ'ın anonsu

Türk vatandaşlarının tahliye için nakliye uçağına yönlendirilmesi

Uçağa binen vatandaşlar

Uçak içindeki vatandaşlar

Kalkış yapan nakliye uçağının penceresinden havalimanında yaşananlar

İstanbul havalimanında aprona yanaşan THY uçağı

İstanbul Havalimanından çıkış yapan Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkent Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.

Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4)

Eşref Gani Ahmedzai, cumhurbaşkanı, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (4) - Son Dakika


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