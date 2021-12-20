2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2) - Son Dakika

ABD'NİN KENTUCKY EYALETİNDE HORTUM FELAKETİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA BİNA VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Kentucky eyaletinde hortum felaketi yaşanan Dawson Springs bölgesinin havadan görüntüleri
Hortum felaketinde harabeye dönen evler ve araçlar
3. TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NE 16 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILDI
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlerle Aile fotoğrafı çektirmesi
3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi açılış oturumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshilombo ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Basın toplantısının ardından üç liderin fotoğraf çekimi
TÜRKİYE'NİN YENİ UYDUSU TÜRKSAT 5B, CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN BAŞARIYLA UZAYA FIRLATILDI
TÜRKSAT 5B'nin Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılması
Kapsülün ayrılması
Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde fırlatma için geri sayım yapılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Türksat Yerleşkesinde fırlatmanın ardından toplu fotoğraf çekimi
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)
ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı katıldı
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.
Kaynak: AA
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