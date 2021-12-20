2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1) - Son Dakika

TÜRKİYE, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TOPLAM 15 MADALYAYLA TARİHİNİN EN BAŞARILI ORGANİZASYONUNU GEÇİRDİ
Abdullah Öztürk'ün maçı kazanma anı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öztürk'ü telefonla tebrik etmesi
Abdullah Öztürk'ün oynadığı maçtan fotoğraflar
Golbol takımının Türk bayrağı açmaları ve sevinci
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Golbol takımını telefonla tebrik etmesi
Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularının tezahüratlarla karşılanması
Sprocuların marşlar ve şarkılar söylemesi
ELON MUSK'IN ŞİRKETİ SPACEX "CREW DRAGON" KAPSÜLÜ İLE 4 "AMATÖR ASTRONOTU" YÖRÜNGEYE GÖNDERDİ
Crew Dragon kapsülünün fırlatılması
Uzay turistlerinin görüntüsü
Dragon kapsülünün inişi
Kapsülün sudan çıkarılması
Uzay turistlerinin kapsülden çıkması ve karşılanması 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)
Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda toplam 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi.
Elon Musk'ın şirketi SpaceX "Crew Dragon" kapsülü ile 4 "amatör astronotu" yörüngeye gönderdi.
Kaynak: AA
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