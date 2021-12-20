HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST İSTANBUL 2021 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021
Hürkuş'un havadaki görüntü
Hava araçların görüntüsü
ATAK helikopterleri
Gökbey helikopteri
F-16 uçakları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma
Hatıra fotoğrafı çekimi
Açılış kurdelesi kesilmesi
Teknofest selamı
Törene katılan vatandaşlar
Yarışmaya katılanlara ödüllerinin verilmesi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI RESMİ KONUTU'NDA BİR ARAYA GELDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması
Liderlerin tokalaşması
Liderlerin görüşmesi
Liderler arasında geçen sohbet 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)
Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3) - Son Dakika