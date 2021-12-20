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2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3) - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)

20.12.2021 03:13

83 YAŞINDAKİ PSİKOLOG VE YAZAR PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

83 YAŞINDAKİ PSİKOLOG VE YAZAR PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

Doğan Cüceloğlu'nun arşiv görüntüleri

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun naaşının evinden çıkarılması

Doğan Cüceloğlu'nun Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze namazının kılınması

DSÖ, 16 ŞUBAT'TA ASTRAZENECA'NIN GELİŞTİRDİĞİ KOVİD-19 AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİ

AstraZeneca yönetim binası

Avrupa'da sağlık merkezlerinde aşı uygulanması

NASA, "PERSEVERANCE" ADLI KEŞİF ARACININ YAKLAŞIK 7 AYLIK YOLCULUĞUN ARDINDAN MARS YÜZEYİNE BAŞARILI ŞEKİLDE İNDİĞİNİ DUYURDU.

"Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine inişi 2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)

83 yaşındaki Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumunca aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

DSÖ, 16 Şubat'ta AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)
2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)
2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)
2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)

Dünya Sağlık Örgütü, Doğan Cüceloğlu, Mars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3) - Son Dakika


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