2021 YILINDA 1 BUÇUK MİLYON UKRAYNALININ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR - Son Dakika

Marmara Denizi'nin tamamında görülen müsilajın turizm sektörünü etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Bu yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 buçuk milyon kişinin gelmesini ön gördüklerini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Bu dönemde pandeminin etkileri devam ettiği için, hem ülkeler arası hem vatandaş nezdinde müsilaj henüz bilinir bir konuma gelmedi. Şu ana kadar müsilajın turizme olumsuz bir etkisi olmadı. Ancak müsilaj sorunu çözülmezse turizm sektörü açısından olumsuz bir durum ortaya çıkabilir dedi.

Kiev Belediyesi Turizm Yetkililerinden oluşan heyet, bugün Türkiye Seyahat Acentaları Birliği genel merkezini ziyaret etti. Görüşmeler sonrası basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Khonda, Kiev Belediyesi Turizm Yetkilileri ve seyahat acentaları yöneticileri katıldı. Basın açıklaması sonrası DHA'ya konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Bu yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 buçuk milyon ziyaretçi gelmesini ön görüyoruz. Bu dönemde pandeminin etkileri devam ettiği için hem ülkeler arası hem vatandaş nezdinde henüz müsilaj bilinir bir konuma gelmedi. Şu ana kadar müsilajın turizme olumsuz bir etkisi olmadı. Ancak müsilaj sorunu çözülmezse turizm sektörü açısından olumsuz bir durum ortaya çıkabilir diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'YA GİDEN ZİYARETÇİ ORTALAMA 800 DOLAR OLARAK HARCIYOR

Son zamanlarda iki ülke arasında bu çalışmalar arttığı söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Ukrayna Kiev şehri Belediyesi yetkilileri ve Kiev'de bulunan turizm otoriteleri ile bir araya geldik. 2019 yılında Ukrayna'dan ülkemize 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi. 2020 yılında pandemi nedeniyle bu sayı 1 milyon oldu. Bu yıl için ise 2020 yılının ilk beş ayına göre değerlendirdiğimizde yüzde 80'lik bir artış söz konusu. Pandemi vakalarının ortadan kalkmasıyla birlikte bu yıl 1 buçuk milyon ziyaretçinin ülkemize geleceğini ön görüyoruz. Son yıllardaki verilere göre Ukraynalı vatandaşların yüzde 90'ının Akdeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ülkemizden Ukrayna'ya giden ziyaretçiler ortalama harcaması ise 800 dolar olarak belirlendi dedi.

MÜSİLAJ TURİZMİ ETKİLERSE OLUMSUZ BİR DURUM ORTAYA ÇIKABİLİR

Bilir, sözlerine şu şekilde devam etti

Müsilaj Marmara'da ortaya çıktı. Ancak pandeminin etkileri devam ettiği için, hem ülkeler arası hem vatandaş nezdinde müsilaj bilinir bir konuma gelmedi. Şu ana kadar müsilajın turizme olumsuz bir etkisi olmadı. Ümit ediyoruz ki, Çevre Bakanlığı'nın ilan ettiği acil bir eylem planı çalışmaları hızla yapılır ve turizm sektörü müsilajdan etkilenmemiş olur. Çünkü yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemi müsilaj etkilerse daha da olumsuz bir durum ortaya çıkabilir diye konuştu.

UKRAYNA'DAN DİREKT UÇUŞLARI ÇEŞİTLİ İLLERİMİZDE DE ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Ukraynalı vatandaşların bu sene Kapadokya bölgesine ilgisinin arttığını söyleyen Bilir, Ukraynalı vatandaşların Kapadokya bölgesinin tercih etmesinin nedeni Ukrayna'dan Kapadokya'ya artık direkt uçuşların olması. Bu direkt uçuşları çeşitli illerimizde artırmayı amaçlıyoruz. Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Urfa ve Mardin bu bölgelerde direkt uçuşlar çok önemli. Aslında bizler Ukrayna'dan gelecek olan vatandaşların sadece yaz aylarında değil 12 ay boyunca Türkiye'ye gelmesini sağlamayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.