2021 yılında 10 bin 150 site hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2021 yılında 10 bin 150 site hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2021 yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda 2 bin 674 oltalama, 2 bin 165 fuhuş, bin 326 müstehcenlik, 3 bin 985 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 10 bin 150 siteye işlem yapılmıştır" denildi. - ANKARA