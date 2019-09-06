Son Dakika Haberleri: 2021 yılında dünyanın en önemli kentleri İstanbul'da buluşuyor!
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2021 yılında dünyanın en önemli kentleri İstanbul'da buluşuyor!

2 saat önce

2021 Haziran ayında 80'den fazla ülkeyi temsilen 180'i aşkın önemli şehrin Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluşuyor.

2021 yılında dünyanın en önemli kentleri İstanbul'da buluşuyor!, System.String[]

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansları her yıl bir Yaratıcı Şehirin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantı dünyanın dört bir yanından şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve genişletilmiş, dengeli bir ağın stratejik hedeflerini tanımlamak için platform görevi görüyor.

XIII UNESCO Yıllık Konferansı 10-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Fabriano kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Tasarım Şehri bu yıl ikinci kez katılım gösterdi. Başvuru formu üzerinden hazırlanan sunum,İstanbul Tasarım Bürosu Koordinatörü ve İnfoloji Genel MüdürüDr. Muhammed Attila Sevim tarafından 14 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. İnfoloji Genel MüdürüDr. Muhammed Attila Sevim tarafından Haziran ayında İtalya Fabriano kentinde yapılan sunum ile 72 farklı ülke 175 farklı şehir Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticilerinin oyu ile İstanbul kazandı.

İstanbul, "Ev Sahibi" Şehir Olma Hakkını Kazandı!

İnfoloji tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan başvuru süreci İstanbul'un 2021 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı olağan genel kurul toplantısında "ev sahibi" şehir olma hakkını kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Tasarım Bürosu ile İnfoloji Yönetim Danışmanlığının ortak taahhütleri ile İstanbul, önemli kentleri geride bıraktı.

İstanbul, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
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