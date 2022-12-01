Kayınpeder, geliniyle ilişkiye girmek istedi! Olayı hapisten eve dönen eş ortaya çıkardı - Son Dakika
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Kayınpeder, geliniyle ilişkiye girmek istedi! Olayı hapisten eve dönen eş ortaya çıkardı

01.12.2022 09:40
Kayınpeder, geliniyle ilişkiye girmek istedi! Olayı hapisten eve dönen eş ortaya çıkardı

2021 yılında hapisten çıkan bir adam, uzun zaman sonra evine dönmesinin ardından eşinin kendisini aldattığından şüphelendi ve video kaydı açarak evine girdi. Bu sırada babasının, karısına istismar uyguladığına şahit oldu. Olay mahkemeye taşındı. Kayınpedere 19 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2020 ile 2021 yıllarında farklı dönemlerde meydana geldi. G.K., iddiaya göre, kocası cezaevinde olduğu dönemde kayınpederi F.K.'nin cinsel istismarına uğradı. Kocası ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.'nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi; babası F.K.'nin, eşini istismar ettiğini gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

"O BENİM KIZIM SAYILIR"

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık F.K., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım" dedi.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık F.K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınpeder, geliniyle ilişkiye girmek istedi! Olayı hapisten eve dönen eş ortaya çıkardı - Son Dakika

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