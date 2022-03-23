2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yüzde 6 arttı - Son Dakika

BEDAŞ'ın 'Yılın Enleri Raporu'na göre 2021 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 6 artarak 27,5 milyar kWh'ye ulaştı. Covid-19'a karşı aşı uygulamalarının etkisiyle atılan normalleşe adımları ile özellikle ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimi yeniden yükselişe geçerken toplam tüketim 2019 yılının da üzerine çıktı.

Avrupa Yakası'nda 2021 yılında aylık bazda en yüksek tüketim Aralık ayında yaşandı. Günlük bazda tüketimin en yüksek olduğu gün ise hava sıcaklıklarının etkisiyle 4 Ağustos Çarşamba olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçe arasında en yüksek tüketim İstanbul'un hızla büyüyen bölgesi Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'u, Bağcılar ve Arnavutköy izledi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 'elektrik tüketim' verilerinden hareketle hazırladığı 'Yılın Enleri Raporu'nun 2021 sonuçlarını açıkladı. BEDAŞ'ın 2017'den beri düzenli olarak paylaştığı rapora göre Avrupa Yakası'nda 2021 yılında elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 6,04 artarak 27,5 milyar kWh'ye ulaştı. 2021 yılında Türkiye genelindeki toplam 327 milyar kWh'lik elektrik tüketiminin yüzde 8'i de Avrupa Yakası'ndan geldi.

2020 yılında pandeminin etkisi ile Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin 2019 yılına göre yüzde 3,7 gerileyerek 26,9 milyar kWh'den 25,9 milyar kWh'ye düşerken, 2021 başından itibaren aşı uygulamalarının yanı sıra atılan normalleşme adımları Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul Avrupa Yakası'nda da tüketimi yeniden canlandırdı. Özellikle ticarethane ve sanayi abonelerinin talepleriyle 2021 yılında elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 6'dan fazla artarak, pandeminin yaşanmadığı 2019 yılı rakamlarının da yüzde 2 üzerinde bir seviyeye çıktı. 2021'de ticarethanelerin tüketimi yüzde 7,29 artışla 9 milyar 696 milyon kWh'den 10 milyar 404 milyon kWh'ye, sanayi abonelerinin tüketimi yüzde 11,97 artışla 6 milyar 108 milyon kWh'den 6 milyar 840 milyon kWh'ye ve meskenlerin tüketimi yüzde 0,81 artışla 7 milyar 843 milyon kWh'den 7 milyar 907 milyon kWh'ye ulaştı.

EN DÜŞÜK TÜKETİM MAYIS, EN YÜKSEK TÜKETİM ARALIK AYINDA

BEDAŞ'ın Yılın Enleri - 2021 Raporu'nda abone gruplarının tüketiminin yanı sıra yıl içinde en düşük ve en yüksek tüketimin olduğu ay ve günlerin verisi de paylaşıldı. Pandeminin ve kısıtlamaların etkilerinin yoğun olarak yaşandığı 2020 yılında aylık bazda en düşük tüketim 1 milyar 662 milyon kWh ile Mayıs'ta, yıl içinde günlük en düşük tüketim de yine Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 25 Mayıs'ta gözlendi. 2021 yılında da aylık bazda en düşük tüketim yine Mayıs'taydı. Bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 12,9'luk artış olsa da 1 milyar 877 milyon kWh ile yılın en düşük aylık tüketimi 2021 yılında da yine Mayıs ayında gerçekleşti. Bayramın birinci günü olan 13 Mayıs'ta günlük tüketim 44 milyon 203 bin kWh ile yılın en düşük seviyesindeydi.

Yıl içinde aylık en yüksek tüketim ise 2021'de farklılık gösterdi. 2020 yılında olumsuz hava koşullarının da etkisi ile en yüksek tüketim 2 milyar 560 milyon kWh ile Ocak ayında yaşanmıştı. Yılın günlük bazda en yüksek tüketimi yine aynı ayda gözlenmiş ve 8 Ocak'ta zirve yapmıştı. 2021 yılında ise aylık bazda en yüksek tüketim 2 milyar 584 milyon kWh ile Aralık ayı içinde gerçekleşti. Yılın en yüksek tüketiminin olduğu gün de 96 milyon 883 bin kWh ile hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu 4 Ağustos Çarşamba olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ TOPLAM TÜKETİMİN YÜZDE 10'U ESENYURT'TAN

BEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçenin tüketim sıralamasında Esenyurt yine birinciliği kimseye kaptırmadı. 2020 yılında 2 milyar 503 milyon kWh elektrik tüketilen ilçede bu rakam 2021'de yaklaşık yüzde 10'luk artışla 2 milyar 748 milyon kWh'ye çıktı. Avrupa Yakası'ndaki toplam tüketimin de yüzde 10'u Esenyurt'tan geldi. Esenyurt'tan sonra tüketimde ikinci sırada Bağcılar, üçüncü sırada ise Arnavutköy geldi. İlçelerin 2020 yılına göre tüketim artışlarının oransal olarak sıralamasında ise yüzde 13 ile Arnavutköy birinci olurken onu yüzde 11 ile Fatih ve yine aynı oranla Beyoğlu izledi. En düşük tüketim artışı yüzde 2 ile Beşiktaş'ta gözlendi.

2021 YILINDA 911,5 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILDI

İstanbul Avrupa Yakası'nda 2021 yılında abone sayısında da artış gözlendi. 2020 yılı sonunda 5 milyon 206 bin 237 olan bölgedeki abone sayısı yüzde 2 artışla 5 milyon 309 bin 611'e ulaştı. 5,3 milyondan fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden BEDAŞ, 2021 yıl içinde bu amaçla bölgeye 911 milyon 510 bin TL'lik yatırım yaptı. Türkiye genelinde yer altı şebeke oranı yüzde 20 iken, BEDAŞ özelleştirme süreci sonrasında bu alanda yaptığı yatırımlar ile Avrupa Yakası'nda yer altı şebeke oranını yüzde 77'lere kadar çıkardı.

Yapılan yatırımlar, bakım ve onarım çalışmaları 2021 yılında arıza sayı ve sürelerinde ciddi oranda düşüş sağladı.