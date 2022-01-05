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2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı - Son Dakika

2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı

05.01.2022 16:02
2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı

Kahve fiyatları 2021'de son 11 yıldaki en büyük yükselişini kaydetti. Bloomberg'de yer alan habere göre, gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2.25 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarını artırdı. Bununla birlikte navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN ÜRÜN KAHVE OLDU

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 76,3 ile kahve oldu. Kahveyi, yüzde 50,8 ile Brent petrol, yüzde 46,4 ile pamuk, yüzde 41,9 ile alüminyum, yüzde 40,8 ile doğalgaz izledi. Geçen yıl çinko yüzde 31,9 getiri sağlarken, bakır yüzde 26, nikel yüzde 25,5, mısır yüzde 22,6, şeker yüzde 21,2, buğday yüzde 20,3, kurşun yüzde 18,4 değer kazandı. Emtia yatırımcısı geçen yıl en az kazancı yüzde 2,2 ile soya fasulyesinden sağladı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Merkez bankaları faiz artırıyor. Bu durumda ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi beklenir. Aynı zamanda dolar endeksi değer kazanır. Büyümenin azalması, talebin azalmasına yol açacak. Dolar endeksinin artması ise fiyatı dolar bazlı belirlenen emtialarda, maliyet düşüşüne ve dolayısıyla fiyat baskısına yol açması beklenir. Bu durumda merkez bankalarındaki faiz artışına paralel, emtiaların genelinde de satış baskısının arttığını görmemiz oldukça olası görünüyor" dedi.

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Kahve Çekirdeği, Brezilya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı - Son Dakika
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